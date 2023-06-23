「中國版ZARA」拉夏貝爾破產清算　展店曾達萬間　在港上市創紀錄

曾擁有近萬家門店，被譽為「中國ZARA」的知名時尚品牌拉夏貝爾（ La Chapelle Fashion），突然聲請破產。



據了解，拉夏貝爾成立於1998年，是一家定位於大眾消費市場的多品牌、全管道營運的時裝集團。拉夏貝爾2014年於香港聯交所上市，三年後在上交所上市，是中國首家同時在香港和上海上市的服裝公司。



拉夏貝爾門店數量曾一度多達9448家。 （攜程網）

據「上海破產法庭」公眾號6月20日發布的消息，新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司（拉夏貝爾）因不能清償到期債務，並且明顯缺乏清償能力，經債權人申請，上海市第三中級人民法院裁定受理拉夏貝爾破產清算，並指定北京市金杜律師事務所上海分所擔任管理人（管理人）。「中國ZARA」拉夏貝爾被申請破產 連年虧損退市邊緣「反覆橫跳」

據了解，拉夏貝爾2014年於香港聯交所上市上市後，開始了快速擴張，最輝煌的時候全中國的直營門店近10000家，曾被譽為「中國發展速度最快的女裝品牌」、「中國女裝第一股」。

天風證券2017年的研報中顯示，拉夏貝爾市場佔有率排名全中國第三，占比達到5%，由於排名前兩位的均為國際品牌，拉夏貝爾在國內服裝品牌中排名第一。

但自2016年起，拉夏貝爾已增收不增利，再加上電商的衝擊、線下客流的減少和分散，直營模式成為了公司沉重的負擔。

2021年內媒報道，拉夏貝爾從2014年起，用三年時間將店面數量增長突破9000家，再用三年半的時間，關閉店面9021家。

同年，該公司2021年宣布被債權人申請破產，不久即登上了社交媒體熱搜，令許多網民慨嘆。據《南方都市報》報道，拉夏貝爾在退市邊緣「反覆橫跳」，其無力償債的根源，主要是該公司巨額業績虧損，以及「賬面上無餘糧」。

拉夏貝爾破產清算消息傳出後，許多網民遺憾表示「拉夏貝爾是整個青春的衣櫃！」「比zara質量好多了」，也有網民批評「款式老舊，品質一般，破產不意外」、「拉夏貝爾有個特點，就是你買的速度永遠趕不上打折的速度，有時候全款買的，沒多久就開始打三折」、「早期衣服質量款式都挺好的，後來越來越像破爛兒，款式太繁瑣了」；亦有網民認為，當初拉夏貝爾門店擴張太快，「旗下品牌太多，成本過高， 高估了銷售能力，存貨積壓，資金流轉困難，最終只能破產。」