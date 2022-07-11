ZARA集團旗下3品牌關閉網店門市　全面撤出內地市場

服裝品牌ZARA母公司Inditex集團旗下三個品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius宣布，本月底將暫停在中國營運。



上述3個品牌各自在其天貓旗艦店宣布，從2022年7月31日起，網上商店將停止銷售品牌系列商品，品牌在線客服和品牌客服熱線將延長至8月31日。去年年初，3個品牌曾宣布全面關閉位於中國的門店，只保留網上商店，並於去年底完成所有閉店工作。

據介紹，Inditex集團旗下共有7個品牌，分別是Zara、Pull&Bear、Massimo Dutti、Bershka，Stradivarius、Oysho和Zara Home，其中以Zara的銷售額最高，其次為Pull&Bear。目前，Inditex集團仍在中國設有門店的品牌只有Zara、Massimo Dutti、Oysho和Zara Home。

集團財報顯示，從2021年4月30日到2022年4月30日，集團旗下幾乎所有品牌的門店都呈收縮趨勢，集團總門店數量從6758家縮減至6423家，但今年的收入增長迅猛。

據Inditex在6月發布的2022年第一財季（2022年2月1日至4月30日）報告顯示，第一季度收入增長36%至67.4億歐元；集團旗下品牌除烏克蘭、俄羅斯和中國外，在所有地區的增長均強勁，其中在烏克蘭和俄羅斯分別自2月24日及3月5日起暫時關閉，中國的67家門店則受到新冠疫情影響，截至財報發布，中國仍有4家門店處於關閉狀態。