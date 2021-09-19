ZARA台灣官網全面使用「中國台灣」　民進黨政客：罷買到倒閉為止

近年來有不少國際品牌針對「台灣」在網站上標示引非爭議，近日民進黨前桃園市議員王浩宇就發現西班牙快時尚品牌ZARA在官網上以「中國台灣」標示台灣，怒斥「滾出台灣」，並呼籲台灣人「ZARA不道歉就拒買到倒閉為止」。
王浩宇16日晚間在臉書發文，指責ZARA在官網錯誤地使用「Taiwan, China／中國台灣」的稱呼，大罵「我從今天開始買ZARA的任何商品 ，並決定丟掉現有的所有該品牌的衣物」，並要台灣人有骨氣、硬起來，「ZARA不道歉，就拒買到倒閉為止」，最後又斥「滾出台灣，滾去中國」。
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一番言論引起多方討論，有網友表明「從來不買」、「抵制+1」，有人則認為「會買的人才不在意這個，有需求就有無數理由能說服自己轉彎」，「ZARA就算退出台灣市場也倒不了」。此事也驚動中國官媒《環球時報》，發文力挺ZARA，重申一中立場。
事實上，早在2018年ZARA官網就曾因將「台灣」列為國家，遭中國網友圍攻揚言抵制，隨後ZARA便公開道歉並將標示改為「中國台灣」，當時也引起台灣民眾一陣反彈。
據《三立新聞網》2018年報導，ZARA台灣回應「官網的管理都是由外國的總公司負責，因此台灣這邊也無法進行更改」，台灣方面也表示，標示成「中國台灣」是總公司的決定。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】