寧夏燒烤店31死樓梯被炸飛難逃生　倖存員工：半年前電烤改煤氣

6月21日20時40分許，寧夏回族自治區銀川市興慶區一燒烤店發生燃氣爆炸事故，截至6月22日上午8時，事故造成31人死亡、7人受傷，事故原因仍待官方調查。該事件是近年寧夏傷亡最慘痛的事故，內媒訪問當地知情人士，劉女士指，二樓的電梯被炸沒了，又因為二樓是密閉包廂，無法跳窗逃離，「二樓的人都沒能自己逃出來，是靠後面（救援人員到達後）救出來的。」



據了解，涉事燒烤店名為銀川市興慶區民族南街富洋燒烤店，燒烤店員工劉女士（化名）回憶，店內有2個烤爐，此前經常跳閘，一跳閘就整個店的電都沒了，因此去（2022）年11月其中一個換成了煤氣罐，後廚則是一直使用天然氣。



寧夏富洋燒烤店發生爆炸造成31人死亡：

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據此前報道，涉事燒烤店位於銀川市興慶區民族南街。有參與救援的工作人員介紹，現場情況比其想像的更加嚴重，許多傷亡者從店內被抬出時已失去意識、渾身癱軟，另有參與救援的知情人士表示，死者多為窒息而亡，「死亡人員中有高中生，有退休老人。」

現場的目擊者小王稱，「據說不少人困在二樓不能快速逃生。爆炸後，燒烤店很快就起火了。」，另外有目擊者稱，是店裡的煤氣罐爆炸了，引爆了天然氣管道。

當地人士劉女士則透露，「一樓的煤氣罐煤氣洩漏爆炸，引起了二樓的燃氣管道二次爆炸，據說二樓一個也沒出來，都是後面被救出來的。」她表示，樓梯炸沒了，消防樓梯和通往一樓的樓梯都炸沒了，後面起火了。劉女士又指，加上二樓是KTV包間，密閉的，所以也沒辦法跳窗逃離。

央視22日上午赴燒烤店進行實地探訪，現場仍可見一片狼藉，店內枱面上甚至還遺留客人未吃完的食物：

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15公斤家用煤氣罐，爆炸時相當於150公斤TNT炸藥？

官方尚未公布完整事故報告，但內媒《觀察者網》指出，寧夏銀川燒烤店此次發生的是液化石油氣（LPG）爆炸事故。

LPG是指在環境溫度和壓力適當的情況下，被液化或以液相貯存和輸送的石油氣體，主要來自於石油加工過程中各種加工裝置的副產氣體，也有一部分來自於天然氣，包括油田伴生氣。

液化石油氣。（南方網）

由煉廠氣所得的液化石油氣，主要成分為丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，同時含有少量戊烷、戊烯和微量硫化合物雜質。由天然氣（包括油田伴生氣）所得的液化氣，成分基本不含烯烴。

由於發熱量高、易於運輸、儲存設備簡單、供應方式靈活等優勢，LPG被廣泛用作工業、商業和民用燃料。但LPG是一種易燃物質，與空氣混合能形成爆炸性混合物，一旦遇到火星或高熱就有爆炸、燃燒的危險。

廣東消防曾表示，一個家用煤氣罐一般為15公斤裝，爆炸時相當於150公斤TNT炸藥的威力，足以炸毀兩層樓房，爆炸後會產生巨大衝擊波，周圍建築都有可能受其影響。

今年2月，中國城市燃氣協會安全管理工作委員會發佈的《全國燃氣事故分析報告（2022年·全年綜述）》（下稱《報告》）顯示，去年液化石油氣事故450起，死亡45人，受傷294人。期內，LPG事故數量占到燃氣事故總量的56.1%，遠高於天然氣事故33.7%的占比。

寧夏燒烤店爆炸31死 中國重大燃氣事故為何年年都有？

在155起LPG使用者事故分析樣本中，軟管問題（含老化破損、脫落、動物咬噬）占比最高，達到36.7%；中毒事故占比為17.4%；乾燒引發火災造成事故占比為13.5%。

中國燃氣事故頻發，圖為今年天津市寶坻區發生燃氣爆炸事故。（新華社）

《報告》顯示，瓶裝氣餐飲商戶事故，在較大事故占比達到60%。由於用氣環境複雜，人員密集以及報警器聯動切斷裝置落實不到位，極其容易發生群死群傷事故。

中國城市燃氣協會曾建議，加強LPG鋼瓶配送到戶，換瓶連結及使用者安檢等工作，重點推動瓶裝LPG用戶的戶內安防水平，特別要針對LPG餐飲商戶，在報警聯動切斷、調壓器、連接軟管、安全燃具中等重點環節上下功夫。

據《新京報》2021年1月報導，不少液化石油氣站在液化氣中摻入二甲醚進行售賣，以牟取暴利。

二甲醚是一種價格低於液化石油氣的可燃氣體，二者可以互溶。作為化工產品，二甲醚具有一定的腐蝕性，摻入液化氣後會腐蝕罐體上的膠管，時間久了容易發生洩漏，不少爆炸事故也由此發生。

目前，公安部門已依法對銀川燒烤店爆炸事故中的燒烤店店長、股東和工作人員等9人進行控制，並凍結其資產。自治區已組織消防救援、應急管理、公安部門開展事故原因調查，同時啟動問責程序，依法依規依紀嚴肅追究責任。