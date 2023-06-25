韓國航司暫停部分赴華航班　以應中韓緊張局勢及需求下降

﻿據韓聯社24日報道，為應對中韓緊張關係及往來遊客需求減少，多家韓國航空公司將暫停部分飛往中國的航線。報道認為，這對中韓關係來說是一個「壞消息」。



據韓國業內人士24日透露，大韓航空在6月16日宣布，將從8月1日起至10月28日（今年夏季航班時刻表結束時間）暫停由金浦飛往北京的航班；仁川飛往廈門的航線將於7月25日至8月8日期間短暫運營後，於8月9日至10月28日停運。

另一家韓亞航空，將於7月6日、7月8日至10月28日分別暫停金浦-北京、仁川-深圳之間的航班。據悉，仁川-西安航線已於20日起停運。

航司解釋稱，中韓航線需求並未在疫後復蘇，中國仍封鎖赴韓國的團體旅遊，韓國人赴華旅遊需求亦未恢復。據韓國數據統計，今年1月-5月中韓航線的旅客數量約為120.6萬人次，僅為2020年疫情爆發時同期（199萬人次）的60%。

航班總量不變甚至增加

不過，即便部分航線停飛，航班總數也會隨著其他中韓航線的復飛或增開而保持不變甚至增加。據悉，大韓航空計劃分別於7月19日和9月27日，恢復在疫情期間暫停的仁川-長沙和仁川-威海航線。

據目前時間表顯示，大韓航空往返中韓的航班將從本月的每周95班，到下個月增至每周124班，在8月份維持每周114班的班次。韓亞則於6月至8月將中韓航班數維持在每周85班。