韓國濟州航空機艙門驚魂　19歲疑犯涉吸毒　稱受「當權者」攻擊

韓國一名男子6月19日乘坐濟州航空（Jeju Air）客機從宿霧飛往仁川期間，突然衝向緊急出口，企圖打開艙門，幸職員及乘客成功制止，無人受傷。19歲疑犯其後因違反《航空安全法》被捕。他20日出庭前稱，感到自己被韓國「當權者」攻擊。



被捕男子20日出庭前並未正面回答記者提問，解釋試圖打開艙門的原因，但稱感覺自己遭到攻擊，被問及是否認為打開艙門行為危險時，他說「我感覺受到韓國當權者的攻擊」。韓媒指其說法牽強附會。

對毒品測試呈陽性

美媒21日引述當地警方稱，男子對毒品測試呈陽性，已將他的頭髮、尿液樣本送交法醫，將分析服用毒品類型、份量，估計一至兩週內得出結果。

涉事波音737客機載有約180人，19日凌晨1時49分從宿霧起飛。濟州航空稱，客機飛行約1小時後，一名男子忽然舉止異常，稱自己胸部憋悶。機組人員將他調往離職員較近座位，但他其後跑向出口，試圖打開艙門。

機組人員與其他乘客之後成功制服男子，將他綁在椅上。飛機最終安全着陸，男子隨後移交機場警察處置。艙門全程均未被打開。

一名目擊者聲稱，事發時一名男子曾威脅說，他「將會打開艙門，並殺死所有人。」