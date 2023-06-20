內地網民韓國住宿發現五星紅旗被捆綁　酒店方未解釋僅連聲道歉

6月15日，來自重慶的王先生和同事到韓國出差，意外發現其入住的酒店戶外掛上的中國國旗被人用繩捆綁。他就此事諮詢酒店負責人，但對方未有直接回應，僅用中文連聲說「對不起」。



當時，王先生和同事發現酒店戶外飄揚的各國旗幟中，唯有中國國旗被人用繩捆綁，於是兩人自行到平台位置，將捆綁中國國旗的繩子解開。

事後，王先生就此事諮詢酒店負責人緣由，但對方未有直接回應捆綁中國國旗的原因，僅用中文多次誠懇道歉說「對不起」。

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王先生表示，他身為熱血的中國人，無法對中國旗幟被綑綁一事視而不見，並強調愛國是每個人生來的使命。

王先生未有公開酒店名字，但網民從片中發現，涉事酒店為「RIVIERA HOTEL 首爾海濱酒店」。事件在社交平台上引起熱議，不少網民認為酒店方不應只道歉，而是要解釋清楚緣由。

網民睇法：

這自卑基因是代代遺傳啊，現在依然偷我們的文化、歷史。這得多大自卑感 ，不敢讓五星紅旗飄揚起來。



韓國整個國家是小小的，人的度量也是小小的。小地方養出一群小氣吧啦的人 ​



要麼都別掛，要麼都掛好，服務行業這點敏感度都沒有，搞什麼小動作呢



真的要麼你就別掛，搞的很上不得檯面



只說對不起，不給個解釋和說法嗎



會去捆綁，怎麼可能會是「誠懇道歉」？ ？ ？



對不起有用還要警察幹什麼

