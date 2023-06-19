韓國再來空中驚魂　濟州航空一乘客企圖打開客機艙門：殺死所有人

韓國一名男子6月19日乘坐濟州航空（Jeju Air）客機從宿霧飛往仁川期間，突然衝向緊急出口，企圖打開艙門，幸得職員及乘客制止，無人受傷，僅10多名乘客呼吸困難。目擊者聲稱，男子撲向艙門之前，曾高呼將會「開門並殺死所有人」。



涉事波音737客機載有約180人，當日凌晨1時49分從宿霧起飛。濟州航空稱，客機飛行約1小時後，一名男子忽然舉止異常，聲稱自己胸部憋悶。機組人員將他調往離職員較近的座位方便察看，但他仍繼續反常行為，更跑向出口，試圖打開艙門。

機組人員與其他乘客在降落前3小時成功制服男子，並將他綁在椅上。飛機最終安全着陸，男子隨後移交機場警察處置。艙門全程均未被打開。

一名目擊者聲稱，事發時一名男子曾威脅說，他「將會打開艙門，並殺死所有人。」

圖為濟州航空宣傳照。（Instagram @jejuair_official）

濟州航空表示，因機組人員行動迅速，事件並未造成任何損失或人員傷亡。

仁川機場警察廳表示，年約20多歲的涉案男子已因違反航空安全法被捕，正調查犯罪細節。

本次為5月26日韓亞航空（Asiana Airlines）客機艙門一度遭打開後，月內第二宗類似事件。當時一名男子突然打開緊急出口艙門，企圖跳機，被一名乘客制服。男子接受盤問時稱，他失業後壓力很大，打開門是因為感到憋悶，想快點落機。