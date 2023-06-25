雲南邊檢總站警察緝毒行動中槍亡　中老警方聯手擊斃行兇毒販

2021年12月，雲南出入境邊防檢查總站西雙版納邊境管理支隊執法調查隊副隊長蔡曉東，在抓捕毒販期間身負重傷犧牲。

《人民日報》今日（25日）引述公安部消息，去年12月，中國與老撾警方在老撾南塔省勐新縣龍門村，對實施跨國武裝販毒並槍殺蔡曉東的兇手飄沙·勞傑沙展開抓捕行動，行動中兇手持炸藥包負隅頑抗，最終被警方擊斃。



2021年12月4日，雲南移民邊境管理警察在境內對五名非法入境的老撾籍毒販開展緝毒執法行動中，遭遇其中一名持槍毒販開槍拒捕，中國移民警察蔡曉東壯烈犧牲，隨後5名老撾籍毒販均逃回老撾。

雲南出入境邊防檢查總站西雙版納邊境管理支隊執法調查隊副隊長蔡曉東，在邊境緝毒期間中槍身亡，終年38歲。（澎湃新聞）

中國公安部配合老撾、緬甸等國執法部門開展跨國追逃合作，老撾警方第一時間在老撾境內抓獲部分涉案疑犯，但行兇毒販飄沙·勞傑沙一直負案在逃。

辦案人員克服各種不利因素，發現並鎖定飄沙·勞傑沙的潛藏位置和活動軌跡。2022年12月11日晚，老撾警方發現飄沙·勞傑沙潛回家中，立即實施全面監控，擇機開展抓捕。至12日中午，在幾度勸投未果、飄沙·勞傑沙持炸藥包孤注一擲惡意反抗情況下，老撾警方果斷將其擊傷，經送院搶救後不治。

公安部稱，下一步，中國和老撾的禁毒部門將不斷提高互涉跨國走私販毒案件的聯合偵辦水平，為維護和發展好兩國緝毒執法合作、為有效促進區域毒情治理作出積極貢獻。