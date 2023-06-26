江西39.7萬人因持續強降雨受災　直接經濟損失達4.2億元

據央視新聞報道，江西受持續強降水影響，多地河水暴漲，部分道路出現塌方、房屋受損、農作物被淹等災情。目前，強降雨已導致江西直接經濟損失達4.2億元（人民幣），39.7萬人受災。



江西強降雨已持續近一周，據統計，6月20日11時至25日16時，此次災害過程已造成江西11個設區市79個縣（市、區、含功能區）39.7萬人受災，緊急避險轉移5288人；農作物受災面積63.9萬畝、絕收面積1.9萬畝；嚴重損壞房屋45戶81間；直接經濟損失4.2億元，災情還在進一步統計核查中。

據江西省水文部門介紹，江西安樂河流域24日18時45分水位漲至警戒水位26米，達到洪水編號標準，安樂河2023年第1號洪水在中游形成，水文部門持續發布洪水藍色預警。

中國最大的淡水湖鄱陽湖水位亦持續快速上漲，25日8時實時水位為13.16米，較24日上漲0.5米；湖區通江水體面積1870平方公里，容積43.2億立方米，比24日增加6.32億立方米。

據測，26日降水雖明顯減弱，但江西東北仍有中雨或雷雨，局部地區有大到暴雨。各地還需繼續做好暴雨洪澇、山洪等地質災害風險防範，有關地區可在確保安全的前提下，科學調度江河湖庫，做好水資源優化利用。