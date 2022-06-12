「中國最賺錢財經作家」吳曉波遭禁言　「大部份人無用論」曾惹議

有內地「最賺錢財經作家」之稱的吳曉波，近日其微博帳號被禁言、自媒體停止更新，違規原因不明。今年已有多名經濟分析師被平台禁言，評論中國經濟成高風險領域。



內地新科技內容提供商《三言財經》和台灣媒體《中央社》報道，近日，知名財經自媒體「吳曉波頻道」疑似因違規暫停更新，最新更文停在6月2日。同時，其公眾號也不能被用戶搜索到帳號。

吳曉波的微博帳號擁有474.3萬個粉絲，也出現「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」的訊息。

在付費媒體「每天聽見吳曉波」平台上，吳曉波曾在6日告知學員，公眾號已於3日被暫時「止語」。他並在回覆學員提問時明確表示，公眾號會再恢復經營。

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在券商出任首席經濟學家的任澤平今年1月12日曾被微博禁言。多次引發爭議後，任澤平4月時曾在微博發文稱自己「已轉型情感博主（部落客）」，並在5月6日於微博上標註吳曉波、管清友、劉潤、秦朔等財經界人士，邀請他們一起做「情感博主」。就在任澤平「邀約」沒多久，經濟學者管清友的微博也被禁言。

此外，曾任中國交銀國際董事總經理兼首席策略師洪灝，其微博和微信公眾號4月30日都被銷號。他在3月底曾於微信公眾號發表「警惕資本外逃」，在微博轉發影片稱「上海：零活動，零GDP」，並曾暗示上證綜指可能低於3000點，結果在4月下旬「應驗」。

攜程董事局主席、北大光華管理學院教授梁建章5月23日也被微博禁言，他曾批評內地政府嚴防死守的防疫政策是在增加其他疾病的死亡率，幾個月的封城令內地每月人均減壽4日。

《中央社》報道指，經濟學家「集體轉型」的背後，是當前內地經濟環境下，財經學者發言必須更為謹慎。

2022年6月1日，上海市民在外灘附近的一座橋上騎行。上海是內地經濟中心和全球貿易中心，在封鎖兩個月後放鬆了嚴防死守的防疫限制。（Getty Images）

吳曉波曾對比中美力量 「大部份人無用」論曾引爭議

吳曉波5月在個人社交平台曾發布文章，文中列出了兩張對比圖，一張是「中美新增獨角獸數量對比圖」，指去年美國獨角獸數量132家，中國僅區區3家；一張是「中國科技與網絡公司市值兩年變化」，反映44家中國科網上市公司的市值全部加上，跟蘋果一家相比，仍然差了1.2565萬億美元。

他在文中提到了改革開放的兩次重要思想解放運動，「一次發生在1970年代末，一次發生在1990年代初。它們都在經濟跌入深深低谷的時候，由上而下的意識形態發動，它們的共同問題都是：『我們這是怎麼了？我們應該怎麼辦？』無比幸運的是，我們都找到了答案，並因而引發了兩次激盪人心的制度變革和民間活力的宏大釋放。」該文章後來「因違規無法查看」。

2021年7月，吳曉波在《財新時間》節目的訪談中提到：「我是個挺精英主義者的，這個世界不需要那麼多人，去同時思考那麼多問題。因為大部份人都是無用的。」 該言論曾經引發爭議。

吳曉波是內地財經作家、「藍獅子」財經圖書出版人，哈佛大學訪問學者，畢業於復旦大學新聞系。常年從事公司研究，現任職東方早報社，作品《大敗局》被評為「影響中國商業界的二十本書」之一。