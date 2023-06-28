殲20首次亮相國外！低配版或將對外出口

巴黎航展作為全球規模最大也是歷史最悠久的航展，每次舉辦都能吸引大量的目光，特別是這次的舉辦還是在俄烏衝突後，各國對於軍事裝備的需求大幅提升，因此這次航展各國都將自家的王牌產品拿出來了，為的就是希望能夠吸引國外買家的注意，從而達成一筆軍購合同。



而這次的航展身為一個頂尖大國的我國自然也不能不參加，並且這次我國格外不一樣，居然將殲20都帶到了國外並在航展上亮相，這可讓所有人都沒想到。要知道在過去國外航展中我國從來都沒有展示過殲20，唯一展示過的隱身戰機也就FC31這款還沒有原型機誕生的模型，但這次殲20不僅是出現在了國外的展台上，還和一眾外貿產品擺在一起，在這些產品中佔據C位，讓人一眼就能看到這款與眾不同的戰機。

圖為FC31試驗機。 （虎說天下）

在過去FC31亮相國外航展的時候其實有很多國家都有購買意向，沙特、阿聯酋、泰國都是這款戰機的潛在客戶，因為這些國家早就想買五代機了，但是購買美國五代機的代價太大，他們不願意付出那麼大的代價，因此FC31的亮相就給了他們一個新的選擇；但這些國家至今也沒有確認要購買FC31，因為這款戰機雖然是隱身戰機，但現在都還沒有一架原型機出來，等到原型機出來並批量生產了那得到猴年馬月去了。對於這樣一款不確定的戰機，這些國家還是更喜歡購買成品，這樣的話本國也能迅速裝備五代機並進行相關訓練。

而現在殲20的出現可以說是給了這些國家一個新的選擇，目前殲20已經在我國服役多架並且實現了批量生產，就連型號都出現了不止一種，而且服役這麼多年以來從來都沒有發生過什麼意外；一點可不像目前全球唯一一款對外出售的F35戰機一樣，三天兩頭的就要出故障，墜機也是時有的事，直到現在F35還有著上百個的缺陷都沒有解決，對於這樣一款渾身都是缺陷的戰機，這些國家還是更喜歡購買一款從沒出現過問題的戰機。

更何況從之前的報導中就能得出消息，目前殲20已經進入了批量生產階段，也就是說該戰機的產能十分強大，這些國家購買的話完全能在短時間內交付到手，不像F35一樣，全速生產之下戰機訂單都被排到了十年後。

如果說殲20能夠出口的話，那麼全球軍火市場將迎來一次大洗牌，因為美軍的兩款五代機中性能最強並且停產的F22不出售，唯一量產的F35又是單發中型戰機，而殲20這種對標F22的雙發重型戰機從性能以及火力上來看要超越F35不少；並且從之間殲20和F35的相遇來看，殲20已經能夠在F35沒有發現的情況下進行鎖定，並發射導彈進行超視距作戰。

不過殲20要出售的話也不可能是賣的我軍現在裝備的，原因和美國的F22一樣：怕技術外洩，美軍的F22作為一款頂尖戰機服役至今都沒在戰場上看到過它的身影，並且美軍還禁止將它出口，就是因為這款戰機蘊含了美國空軍大量的先進技術和秘密，為了防止洩漏美軍必須禁止這款戰機落入其他國家手中；殲20也一樣，雖說我國各大戰區都已經實現了殲20的全面換裝，但這款戰機依舊是我國現役最強的戰鬥機，是不可能將其出口的。

圖為在航展上的我國一眾軍工產品。 （虎說天下）

在這可能就有人想問了，那為什麼殲20還會出現在巴黎航展上呢？難道這是專門為了秀一下存在感並不是來賣的？其實我國最強的殲20不可能出售，但弱一點的殲20還是可以出售的，之前就有消息傳來說是殲20A將停產，因為已經研發出了渦扇15，使用了渦扇15發動機的殲20性能獲得了大幅提升，可以說是超越了F22也不為過，那麼之前使用了渦扇10發動機的殲20自然是得停產，因為我國完全沒必要生產這種落後版本的戰機了。

而之前生產的那批殲20退役不用的話又比較可惜，因此對於這批低配版的殲20完全可以拿到國際市場上出口；除此之外在隱身材料、航電系統上或許也會進行一些簡化，畢竟這玩意可是我國的核心機密；但即便是如此，航電系統和隱身材料被簡化，發動機採用老式渦扇10的殲20在性能上也要比F35強上不少，畢竟一個中型單發機一個重型雙發機，設計就在那擺著的，一旦進入國際市場和F35搶生意，到時候大家或許能看到滿天飛的殲20。

文章來源於《虎說天下》。本文獲《國科環宇》授權轉載