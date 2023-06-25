韓媒訪馬英九：兩岸開戰無法避免　台灣不太可能成為第二個烏克蘭

近日，台灣前總統馬英九接受韓媒《朝鮮日報》採訪時表示，全球局勢「牽一髮而動全身」，兩岸必須在中間地帶尋求維持現狀的最佳方案。且隨著俄烏戰爭長期化，有擔憂認為下個即將開戰的火藥庫恐是台灣海峽，對此，馬英九表示「台灣不太可能成為第二個烏克蘭」。



馬英九在採訪中指出，兩岸歷史「分久必合，合久必分」，「台海開戰」最終無法避免，但交戰程度取決於兩岸是否維持溝通，「兩岸不可能能夠永遠逃避戰爭的發生，但是究竟何時開戰、戰爭開打的程度等等，取決於兩岸的應對方式。」

馬英九認為，中國大陸時常提及「武力統一」，是擔憂「若不展現出兇狠的態度，則會被外界誤解為追求統一的意志薄落，因此對外展現出隨時準備戰爭的姿態」，且北京當局需要兼顧中國民眾想法。不過，他亦表示，「絕不放棄『武力統一』」的主張，對兩岸關係發展毫無助益，只會讓台灣同胞更緊張。

對於近年來兩岸關係惡化的因素，馬英九認為，是蔡英文政府任期內兩度公開表示未能接受「九二共識」導致，讓中國大陸感到失去面子，兩岸談判基礎消失殆盡。

對於近年來台灣掀起的「疑美論」及去年8月美時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，馬英九稱，維持和平的兩岸關係同樣符合美國利益，而佩洛西自從結束訪台行程後，中國旋即封鎖台灣周邊海域6處地點實施軍演，「這是前所未見的情況」。他認為，美國可能會錯估台海情勢，對於中國在台海問題上採取的攻勢太過樂觀。

對於台灣是否會淪為「第二個烏克蘭」，馬英九則表示不太可能。他認為，台灣畢竟和烏克蘭不同，台灣與對岸隔著台灣海峽，至於俄羅斯和烏克蘭的領土則在陸地上相連，因此台灣不太可能成為第二個烏克蘭。

明年台灣將舉行總統大選，對此馬英九分析，從民進黨政府過去八年來的執政結果來看，民進黨無法控管和發展兩岸關係，因此當務之急是如何避免衝突升級，在維持現狀的同時尋求如何逐漸改善兩岸問題。