中國天眼「看見」時空漣漪　測到納赫茲引力波蹤影　研究領先歐美

搜尋納赫茲引力波（Nanohertz Gravitational Waves）是國際物理和天文領域備受關注的焦點問題之一。

據《新華社》報道，中國研究團隊日前利用「中國天眼」FAST，探測到納赫茲引力波存在的關鍵性證據，這是納赫茲引力波搜尋的一個重要突破。

該研究由中國科學院國家天文台等單位科研人員組成的中國脈衝星測時陣列（CPTA）研究團隊完成，相關成果6月29日在學術期刊《天文和天體物理學研究》網絡發表。



引力波是宇宙中加速運動的有質量物體擾動周圍時空而產生的時空漣漪。引力波信號極其微弱，卻是探測宇宙中不發光物質的直接手段。由於更大質量的天體產生的引力波頻率更低，對頻率低至納赫茲（10的負9次方赫茲）的引力波進行探測，對於理解超大質量黑洞、星係並合歷史和宇宙大尺度結構形成等問題具有重要意義。

研究文章通訊作者、中科院國家天文台/北京大學研究員李柯伽介紹，納赫茲引力波由於頻率極低，週期長達數年，波長可達數光年，使得探測工作十分具有挑戰性。利用大型射電望遠鏡對一批自轉極其規律的毫秒脈衝星進行長期測時觀測，是目前已知探測納赫茲引力波的唯一手段。

此項研究中，CPTA研究團隊利用「中國天眼」對57顆毫秒脈衝星進行了長期系統性監測，基於獨立開發的軟件，對時間跨度為3年5個月的數據進行分析研究，在4.6西格瑪置信度水平（誤報率小於五十萬分之一）上發現了具有納赫茲引力波特徵的四極相關信號的證據。

中科院國家天文台台長常進院士介紹，「納赫茲引力波探測靈敏度強烈依賴於觀測時間跨度。美國、歐洲、澳大利亞科研團隊已分別開展了約20年的納赫茲引力波搜尋，CPTA研究團隊充分利用『中國天眼』優良性能，以數據精度、脈衝星數量和數據處理算法上的優勢，使我國納赫茲引力波探測和研究同步達到世界領先水平。」

據介紹，中科院國家天文台將進一步加快納赫茲引力波探測科研攻關，積累更長期的觀測數據，助力打開利用納赫茲引力波探測宇宙的新窗口。