一號難求？內地預約歐美熱門旅遊國家簽證　部分國家已排到聖誕節

近期內地假期來臨，出國旅遊熱度增加，不少簽證申請中心人群爆滿，德國、美國以及多個神根地區熱門國家旅遊簽已排到11月，若現在才開始辦理，只能去過聖誕節。



據內媒《新聞晨報》報道，6月26日晚查詢德國神根簽證官網，結果顯示，上海的德國簽證申請中心已無可預約時段，北京則最早可預約9月12日。三方平台上，提供德國簽證服務最早出發日期為12月16日。

其他神根熱門國家，如法國、意大利、西班牙與德國情況類似，能預約遞籤的日期基本都在9月之後。另一暑期出境游熱門目的地美國，當前簽證預約也已經排到11月和12月。現在才辦理簽證，等簽證到手，基本上只能去過聖誕節。

有遞交荷蘭神根簽證的市民表示，可以在預約網站多刷刷，若有原先預約取消或改期，就有可能成功「撿漏」，也可以選擇不太熱門的神根國家，如匈牙利、挪威、瑞典等。

內地預約熱門歐美旅遊國家簽證，部分國家已排到聖誕節。（新聞晨報）

同時，也有一些旅行社提供加急服務。一些神根熱門國家加急簽證服務，可以收齊材料後20個工作日左右出簽，意味著7月初辦可以趕上8月出遊。但客服也表示：「由於簽證中心預約較難，實際預約時間以最終預約信息為準，現在的等待預約時間僅供參考。」

內地預約熱門歐美旅遊國家簽證，部分國家已排到聖誕節。（看看新聞）

據攜程數據顯示，目前，暑期出境游以短線出行為主，日本、新加坡、韓國、泰國、馬來西亞是5大熱門目的地。長線出行方面，辦簽較多的國家是澳洲和英國。