內地五一出境遊簽證預約激增　意大利法國西班牙等五國最受關注

《北京青年報》報道，3月15日起，中國試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家（第二批）出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

據攜程數據，在第二批開放的出境游目的地國家中，中國遊客最關注的是越南、意大利、塞爾維亞、法國和西班牙。



根據中國文化和旅遊部官網，自2023年3月15日起，試點恢復第二批40個國家的出境游相關業務。自此，內地出境跟團的目的地增加至60個。60個試點國家名單中，有23個國家向中國遊客提供簽證便利，13個國家支持中國遊客落地或電子簽證。

據悉，自3月以來，美國、日本、韓國、澳大利亞、歐盟等正式取消中國旅客入境核酸檢測要求。3月15日起，從法國、西班牙、丹麥、意大利、瑞士等國家來華直飛航班人員，可以用抗原檢測代替核酸檢測，日本、韓國增設往返航班數量。

Musée du Louvre（圖 / VCG）

去哪兒數據顯示，目前，中國飛往希臘、西班牙、法國、丹麥、塞爾維亞、塔吉克斯坦、越南、尼泊爾、蒙古、伊朗、哈薩克斯坦、意大利、葡萄牙等目的地均有直飛航班。

飛豬數據顯示，近一周簽證搜索量同比增長886% ，簽證辦理量同比增長680%，日本、泰國、美國、馬來西亞、韓國、新加坡等是熱門簽證辦理目的地。

攜程簽證數據顯示，目前4月出發的簽證訂單量較3月呈兩位數增長，五一出行簽證未完全進入預定高峰期，但增長趨勢亦十分明顯。

Procida Island, Napoli, Italy（圖 / VCG）

攜程研究院行業分析師方澤茜受訪時表示，除了歐美國家建議提前1-2個月辦理，其他亞洲國家提前15天-1個月內辦理即可。方澤茜介紹，目前美國、歐洲預約位置緊張，最早能預約辦籤的時間已經是4月中下旬。亞洲的泰國、馬來西亞、新加坡都是辦簽熱門國家，可以隨時下單辦理。