佛山建設氫能及氨氫融合新能源技術重點實驗室　實現國家雙碳戰略

6月27日，「氫能及氨氫融合新能源技術重點實驗室」建設啟動會在佛山仙湖實驗室舉行。



建設期三年評價優秀可正式授牌

省市有關領導、院士專家、共建單位代表、簽約單位代表和相關科技人員等兩百多人參加了「氫能及氨氫融合新能源技術重點實驗室」建設啟動會。

日前，佛山仙湖實驗室牽頭，聯合武漢理工大學、浙江大學、一汽解放汽車有限公司、東風汽車集團股份有限公司、電力規劃設計總院有限公司、國家電投集團氫能公司6家企業單位共同申報的「國家能源氫能及氨氫融合新能源技術重點實驗室」成功入選國家能源局「十四五」第一批「賽馬爭先」國家能源研發創新平台名單，經建設期三年並獲評價優秀後可獲得國家能源局正式授牌。

氫能及氨氫融合新能源技術重點實驗室將圍繞國家「雙碳」和能源安全戰略部署，聚焦氫能與燃料電池技術和氨氫融合新能源技術兩大研發主線，助力構建以氫和氨作為直接能源或能源載體的新能源體系，打造全球高端人才集聚地、核心技術及關鍵材料發源地和國內一流、國際高端的國家戰略科技創新平台。

「氫能及氨氫融合新能源技術重點實驗室」建設啟動儀式。（微信公眾號＠佛山科技）

啟動建設期將推動實現三大目標

建設啟動儀式上，重點實驗室常務副主任盧熾華介紹，重點實驗室在啟動建設期將聚焦五項重點任務，推動實現「服務國家『雙碳』戰略」、「服務區域高質量發展」和「促進形成廣東氨氫新能源萬億產業集群」三大目標。

據介紹，佛山仙湖實驗室是廣東省重點建設的第三批省級實驗室，由佛山市人民政府、武漢理工大學、佛山市南海區人民政府合作共建，坐落於佛山市南海區。作為國家能源重點實驗室的牽頭單位，佛山仙湖實驗室一期已打造了一支三百多人、以院士為核心、國家級人才為骨幹的高水平人才隊伍；建成建築面積6.3萬㎡的支撐原創和核心技術研發的七大科技創新平台；獲批廣東省院士工作站和廣東省博士後科研工作站分站；近三年來取得多項重大技術成果，如實驗室核心技術和高端人才牽引和支撐國家電投集團100億氫能項目落地佛山；成功出爐全球首塊零碳氨燃料燒製的瓷磚；研製出全球首台智能氫複合動力長途重載牽引車；從源頭解決了光伏制氫用鈣鈦礦電池大面積高效印刷製備的世界難題。

佛山仙湖實驗室二期將規劃建設10萬㎡科研及產業化場地，全面支持並推動國家重點實驗室的發展與建設。

佛山仙湖實驗室外景。（微信公眾號＠佛山科技）

推動相關技術在大灣區示範應用

重大項目簽約儀式上，佛山仙湖實驗室與國家電投集團氫能科技發展有限公司、廣東南海產業集團有限公司、九江鎮政府、中國航空工業集團特種飛行器研究所、香港汽車科技研發中心、佛山市飛馳汽車科技有限公司等單位分別簽訂5個合作協議，加快拓展氫能及氨氫融合新能源技術的應用場景，並推動相關技術在粵港澳大灣區的示範應用。

建設啟動會上，仙湖實驗室介紹了正在開發的氨氫融合內燃機技術及進展情況。佛山仙湖實驗室李駿院士工作站與一汽解放商用車公司合作，聯合成立「碳中和技術創新平台」，開發了首台液氨直噴零碳內燃機，實現「以氨載氫、以氫促氨、氨氫融合、零碳安全、節能高效」的全新理念。目前，已經完成技術設計和样機試制，即將轉入試驗驗證階段。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

