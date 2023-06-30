中國政府鼓勵發展AI技術　業界料年內投入過百億美元

人工智能領域的全球競賽已拉開帷幕，中國科技行業正準備與美國科技巨頭，在科技領域中一較高低。

《彭博》報道，從字節跳動（Bytedance）、京東和Google等出身的中國科學家、程序員和金融企業家，預計今年將在人工智能（AI）技術上投入約150億美元（折合約1176億港元）。

百度、商湯科技、阿里巴巴等行業巨頭均在ChatGPT推出的幾個月內，紛紛推出自己的AI機器人。



百川智能創始人王小川表示，中國的AI技術落後美國三年，但可能不需要三年就能趕上。

分析師認為，AI將塑造未來的科技領軍者，也可能推動超級計算和軍事實力的應用，有改變地緣政治平衡的潛力。

報道稱，中國政府意識到AI對於維持中國國際地位至關重要，並鼓勵該領域的探索，也極有可能動員國家資源推動技術發展。

根據諮詢公司睿勤（Preqin）的數據，截至6月中旬，美國在AI方面的投資已達266億美元（折合約2085億港元），而中國僅有40億美元（折合約314億港元），但差距正在逐漸縮小。截至6月中旬，中國AI領域的風險投資交易數量占美國總量的三分之二以上，約為447筆，相較於前兩年的50%。

受限於中國國內的監管審查，有分析師認為，中國的審查制度將使中國類似ChatGPT的應用與美國同行競爭時處於明顯劣勢。

另外，類似英偉達（Nvidia）和超微公司（AMD）的強大晶片製造商在訓練大型AI模型方面有至關重要的作用，但美國禁止向中國出口最先進的晶片。

據《華爾街日報》報道，美國政府正在考慮在未來幾個月加強限制，阻止英偉達向中國客戶出口包括性能較低的晶片。