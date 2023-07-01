港車北上｜首輛香港單牌車經港珠澳大橋入粵　車主李先生：很幸運

香港回歸中國26週年，今日（1日）起，「港車北上」政策正式實施，成功預約後的香港機動車可經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入廣東。凌晨12時9分，隨著閘門打開，第一輛北上的香港單牌車緩緩駛出口岸，到珠海旅遊的香港人李先生向內媒激動表示，很開心能成為「第一人」。



政策規定，年滿18周歲、持有港澳居民來往內地通行證，本人名下登記持有1輛非營運小型載客汽車的香港車主，皆可以登錄「港車北上」信息管理服務系統申請，身在香港即可一網申辦，且沒有配額、投資納稅及特定身份等條件限制。符合入境條件的香港機動車實行「免擔保」政策，車主無須再向內地海關提供銀行保函等形式擔保，申請通過後即核發電子牌證，沒有實體牌證及牌證費。同時實行香港跨境車輛保險「等效先認」，香港車主可直接向本地保險公司投保符合規定的保險，無須另行投保內地交強險。

相對於現時實行的粵港兩地牌車政策，「港車北上」政策令香港車主得以更自由地往返內地，香港單牌車可直接進入內地，無須懸掛金屬號牌，電子牌證有效期與所購買的內地交強險有效期掛鉤，最長不超過1年。在牌證有效期內，香港機動車經預約可以多次入出內地，註冊登記6年以內的，免交機動車安全技術檢驗合格證明。另外，港珠澳大橋珠海公路口岸通關實施「一站式」驗放模式，車輛只需停車一次即可完成海關、邊檢驗放手續。若辦理交通違法和輕微事故，則只要在公安交管部門備案並通過「交管12123」APP快速處理。

隨著政策正式實施，香港與內地往來更加「無縫對接」。成為「第一人」的李先生對此感到非常幸運，他還透露，計劃旅遊的第一站，是位於金灣的珠海太空中心。