港車北上｜珠海車房篇！內地整車價僅香港3分1　噴油最平$300/幅

珠海一日遊｜港車北上正式啟動，7月1日零時起經申請的香港車輛可以經港珠澳大橋往來香港與廣東省！去珠海的目的除了吃喝玩樂購物之外，似乎也有些車主打算「北上整車」，全因價錢在人工、物價的相較之下，各種的汽車維修、美容都比香港價錢便宜一大截，甚至只是3分1！今次實探珠海的車房，發現原來在珠海整車只有4個字感想，「真！係！好！平！」。



珠海價錢在人工、物價的相較之下，各種的汽車維修、美容都比香港價錢便宜一大截（圖片提供：Parkbin 泊邊好）

「澳車北上」比「港車北上」提前半年推出，不少澳門的車主也在申請計劃之後，轉往較便宜的珠海車房，導致澳門的車房生意推至冰點。在珠海做汽車維修美容比港澳便宜的原因十分簡單，全因珠海的人工、舖租都比香港便宜，再加上汽車零件數量夠多夠齊全，維修價錢大約為香港的一半至三分之一左右，視乎汽車種類而定。維修的內容也不只限於外觀方面，一些較複雜的維修如抬偈、抬波箱等，不論日本車歐洲車油車電車，珠海的車房也一樣可以做到。

「澳車北上」比「港車北上」提前半年推出，不少澳門的車主也在申請計劃之後，轉往較便宜的珠海車房，導致澳門的車房生意推至冰點。（圖片提供：Parkbin 泊邊好）

是次記者前往的是珠海市香洲區1號名車城，佔地約10萬呎，約有200個停車位，是一站式的大型汽車綜合服務中心。不過老實講，雖然實際價錢視乎車輛種類、選用的材料而定，但也可以說些在珠海整車的大約價錢，讓大家有個價格概念，汽車維修的鈑金噴油每幅為300元起（副廠油）、500-700元起（正廠油），如果你在香港噴過油，應該知道每幅價格大概為$1,000-$4,000，筆者以往噴開每幅$3,000，銀包痛得很。

是次記者前往的是珠海市香洲區1號名車城，佔地約10萬呎，約有200個停車位，是一站式的大型汽車綜合服務中心（圖片提供：Parkbin 泊邊好）

在汽車美容方面，例如常見的汽車全車打蠟5人車約600元起、7人車700元起（香港普遍$1,000-$2,000起）；全車鍍膜5人車900元起、7人車1,000元起（香港普遍鍍膜$3,000起，PPF鍍膜要5位數以上）。隔熱膜及防刮膜也是很多車主想進行的美容項目，但在香港貼的話價錢太貴最終卻步，而在珠海貼膜價錢平香港一半有多，手工亦與香港平起平坐，甚至過之而無不及，大家可以不用擔心手工問題。

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而Wrapping貼紙轉色也有大量顏色選擇，價錢4,000起（香港約15,000起），車房老闆豪言無論你的SUV有多大架，把兩邊門開盡也不會撞到牆，可見對車房的空間極有自信。不過溫提因為驗車的問題，如果車輛轉了顏色，回到香港之後港車北上通行證就會被取消，所以建議臨近到期日前先好貼膜轉色，也要記得向香港運輸署報備。在珠海整車也好美容也好，比香港確實便宜一大截，在港車北上計劃推出後，也為港人提供了一個新的選擇。有些公司也看到港人的需求及市場，在坊間推出了「港車北上」整車一條龍代辦服務，安排車主維修及貼膜等，報價好公開好透明，有興趣的話自己去搜尋一下啦！

（圖片提供：Parkbin 泊邊好）

珠海1號名車城

地址：廣東省珠海市香洲區梅華西路883號

（圖片提供：Parkbin 泊邊好）