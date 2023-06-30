港車北上｜7.1首日僅130宗預約北上　政府指部份申請人驗車不合格

「港車北上」明日（7月1日）實施，《香港01》昨（29日）報道，截至上周僅約200人完成申請，有不少車主因保險、驗車問題，遲遲未能獲批。運輸署今日（30日）回覆稱，截至昨日有440人完成申請，當中130人已預約明天北上。由於需要提早至少兩天預約北上，今日才獲批的申請，已趕不及明天北上，即「港車北上」實施首日，只有130名車主，以及其同行乘客體驗新措施。



對於車主於申請期間遇到困難，運事署表示，據了解，據我們了解，部份申請人提交資料不齊全，因而未能盡快完成審批程序；另外亦有車主的車輛規格，與車輛登記文件上的資料不符，故其車輛未能通過內地的驗車要求。



「港車北上」官方網站

▼提交「港車北上」正式申請步驟一覽▼



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運輸署表示，已完成三輪「港車北上」抽籤，一共約7,700人中籤可以遞交申請。截至昨日，署方已收到約4,400宗申請，並將2,500宗交予內地政府審批，當中約440名申請人完成所有申請程序，並已獲發「封閉道路通行許可證」（即「禁區紙」）。按照日前署方提供的數據，即過去4天有約240人完成審批。

▼港車北上申請資格▼



署方又指，據了解，在審批過程中，申請人較常遇到的問題包括：申請人提交資料不齊全，未能盡快完成香港和內地的審批程序；又或其車輛規格與車輛登記文件上的資料不符，令其車輛未能通過內地的驗車要求。

署方又指，現時預約出行的平台共接獲約 270宗預約，最多人預約的日子為7月1日，有130宗。由於預約需要提早至少兩日，即使今日獲取「禁區紙」，亦已趕不及預約明天北上，換言之，明天首日只有130名車主及其同行乘客，可以體驗「港車北上」。

▼ 5月3日 「中檢」驗車情況▼

