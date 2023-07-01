2023年內地鐵路暑期運輸啟動　預計發送旅客7.6億人次

今天（7月1日），為期62天的2023年全國鐵路暑期運輸啟動，7月1日至8月31日，預計發送旅客7.6億人次，日均發送旅客1200萬人次以上，較2019年同期有較大增長。



據悉，今年暑期，學生流、旅遊流、探親流等出行需求旺盛，鐵路客流預計保持高位運行。鐵路部門堅持以市場需求為導向，統籌客貨運輸組織，精心製定暑期運輸方案，滿足旅客出行和重點物資運輸需求。

一是加大客運能力供給。三季度列車運行圖於7月1日同步實施，京津城際鐵路和廣深港高鐵擴大運能，增開進出東北高鐵列車，西部鐵路網提質運營，普速旅客列車運行時間壓縮，旅遊列車運行線全面調整，鐵路客運能力實現新的提升。在此基礎上，暑運期間還將增加熱門方向和主要旅遊城市間的運力投放，安排開行跨鐵路局集團公司的直通臨時旅客列車148列，其中動車組78列。同時，根據客流變化，隨時靈活增開短途旅客列車，通過動車組重聯運行、普速旅客列車加掛車廂等方式，有效增加旅客座席。繼續開好公益性慢火車，方便沿線群眾出行。

二是保障重點物資運輸。充分用好蘭新、沈山、浩吉、京九鐵路等主要貨運通道能力，大力增開貨物列車，提升保通保暢能力，保障疆煤外運、北煤南運、北糧南運需求。加大電煤保供運輸力度，對發電企業用煤需求實行運力傾斜，為各地迎峰度夏提供保障。保持中歐班列、西部陸海新通道班列、中老鐵路跨境貨物列車穩定開行，保障國際產業鏈供應鏈安全暢通。

三是提升旅客出行體驗。加強客流高峰時段進站候車旅客引導和乘降組織，確保旅客平安有序出行。為老幼病殘孕等重點旅客開闢綠色通道，做好站車空調、餐飲、供水等基本服務，與公交、地鐵等市政交通緊密接駁，努力打造溫馨旅途。積極推廣計次票、定期票等新型票制產品，用好12306在線選鋪、學生優惠票在線核驗等新服務新功能，為旅客暑期出行提供更多便利。

四是確保鐵路安全暢通。精心組織防汛抗洪工作，落實「超前防、主動避、有效搶」策略，強化鐵路軌道、橋樑、隧道等設備設施的巡查和檢修，加強自然災害預警監測，針對局部地區可能出現的汛情，採取調整徑路、降速運行、減開列車等主動避險措施，確保高鐵和旅客列車安全。

鐵路部門提示，鐵路暑期客流較大，請旅客朋友合理安排行程，盡可能錯峰出行，嚴格按照國家有關規定攜帶隨身物品，預留充足時間進站乘車，旅途中加強自身健康防護，做到文明乘車，共同維護良好出行環境。