有片｜日山手線男亮刀　操中國東北口音漢喊：你們先出去，我擋着

日本東京山手線列車6月25日下午，傳出有男子持刀的突發狀況，引發騷動。乘客在列車到站後爭相推擠逃出車外時，還造成3名男子在逃跑過程中受了輕傷，警方隨後逮捕了疑似是外國籍的持刀男子。就在乘客驚慌逃命時，卻有一名操着中國東北口音的大哥不顧自身安危，試着穩住乘客們的情緒，讓其他人先逃出去，並大聲地喊着，「你們先出去，我擋着，先走！先走！」



內媒《看看新聞》報道，根據網傳影片顯示，這班出現乘客亮刀的列車當時已經抵達新宿站，乘客們爭先恐後地想逃離車廂，在車門附近出現一陣騷亂，這時，一名操着中國東北口音的大哥，在混亂過程中仍試圖安撫乘客的情緒，他用普通話喊着，「你們先出去，我擋着，先走！先走！」，男子冷靜英勇的行為也被在場乘客拿手機錄了下來。

有月台乘客從車外拍下事發經過：（按圖了解）

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事件發生後，持刀男子被警察逮捕，持刀男子宣稱自己是一名廚師，下班後用毛巾包着菜刀坐車回家，在打瞌睡時毛巾不小心脫落了，刀刃才會露出來，詳細情況警方仍在調查中。

所幸這起「亮刀事件」沒有直接造成人員傷亡，這名東北大哥沉着冷靜的英勇行為也在網絡上擴散，不少網民表示，真的要為這位大哥的義舉點讚。

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