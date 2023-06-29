全國首位視障播音碩士畢業致辭：願我們心懷夢想，永遠腳踏實地

6月28日，中國傳媒大學舉辦2023屆畢業典禮，全國首位視障播音碩士董麗娜作為畢業生代表發言：「畢業是終點，更是起點。未來願我們無論在何方，都心懷夢想，堅持熱愛，永遠腳踏實地，淡定從容」。



《北京青年報》報道，董麗娜1984年生於遼寧大連，一歲前已被診斷為先天性弱視，起初尚能感受到微弱光亮的她，慢慢地失去全部視力。對於不幸的遭遇，董麗娜卻很坦然：「我不覺得我比視力健全的人差。身邊的小伙伴們都去上學，我覺得我也可以。」

董麗娜8歲時入讀大連盲聾學校，開始學習盲文、閱讀書籍。她提到，當時不少人都認為視障人士長大後只能做推拿，學習似乎毫無用處，「但我覺得學習是一件很有意思的事情，從來不覺得辛苦」。

董麗娜8歲時入讀大連盲聾學校，開始學習盲文、閱讀書籍。（微信公眾號＠新華社）

在盲聾學校，董麗娜每周都會去「那間小小的圖書館」借書。她先是閱讀一些短篇故事，之後在老師的推薦下閱讀了《家》《春》《秋》、長篇小說《簡·愛》。 9年間，董麗娜讀遍了圖書館的幾百本書籍。

然而，當時的董麗娜未能順利參與高考。為了自食其力，她轉入當地一所盲人技術學校學習推拿，之後又到按摩院工作，減輕家庭經濟負擔。她提到，當時非常擔心自己永遠只能當推拿師，「一眼能看到頭」。為了改變現狀，當推拿師的3年間，她將所有的業餘時間用在函授英語學習上。

2006年，董麗娜偶然了解到北京某機構舉辦了盲人廣播培訓項目。在機構的幫助下，董麗娜開始在北京電台培訓中心學習播音，尤其是訓練普通話。

在播音練習中，視力健全者可以對鏡校準口型，但董麗娜只能通過耳聽和觸摸學習；視力健全者可以「一目十行」地閱讀播音文稿，她則需要提前請人或用電腦讀出文字，再製成盲文版本的稿件才能播音。

經過半年多的培訓，董麗娜通過普通話水平測試，以97.8分的高分考獲普通話一級甲等證書。此後，董麗娜不但成為一名盲人播音員，更開始為其他盲人指導播音，「我感到自己的工作是有意義的。相比於利益，這份同理心和社會價值讓我更加幸福」。

董麗娜曾是一名盲人播音員。（微信公眾號＠新華社）

2010年，董麗娜報名參加「夏青杯」全國朗誦大賽，獲得二等獎，後來又在中國傳媒大學，通過自學考試取得播音主持專業的本科學歷。

2019年，35歲的董麗娜決定報考中國傳媒大學播音主持專業的全日制碩士研究生，但她沒有向任何人提起，「同住的同事們只知道我在學習，並不知道我在做什麼」。

當時，董麗娜是一名播音培訓講師，每天要向學生講授課程、批閱作業，她只能在周末和晚上備考。直至收到錄取通知，董麗娜才告知父母自己要考研，「他們非常驚訝，幾乎沒反應過來。我心裏其實沒什麼波瀾，就是把手頭的工作交接好，然後安安心心地去這個夢寐以求的地方好好讀書。」

三年過去，董麗娜最終完成碩士學業。在論文撰寫期間，董麗娜聽了過千萬字的文獻，再將相關內容盲打出來，「每天都要坐在電腦前10多個小時」。她依靠電腦聽讀軟件和鍵盤盲打，完成了6萬字的畢業論文，「我是一個完美主義者，既然要做論文，也要達到和視健者一樣的標準」。

6月28日，中國傳媒大學舉辦2023屆畢業典禮，董麗娜作為畢業生代表發言：「轉眼間，就要跟着一切說再見了，心中呢滿是不捨和眷戀，但是畢業是終點，更是起點，我們雖然不知道明天如何，可是正如我的導師王明軍教授所說，母校和老師給了我們底氣，歲月和經歷給了我們底氣，未來願我們無論在何方，都心懷夢想，堅持熱愛，永遠腳踏實地，淡定從容」。

董麗娜提到，自己不會像其他同學為即將步入社會而焦慮，「我本來就是從那裏走過來的」，但亦坦言自己暫未找到工作，相比其他視力健全的同學，她認為自己的選擇範圍沒較窄，社會對於視障人士的認知和接納程度也十分有限：「社會本應是多元的，每個人都應該有屬於自己的位置，否則它本身也不完整，但要達到這個目標，還需要更多人的共同努力。」

不過，董麗娜依然選擇坦然面對：「我熱愛語言藝術事業，相信經過這些年的學習，我也有了更多的底氣，靠自己的努力逐漸改變命運，迎接新的挑戰。」