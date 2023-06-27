關鍵幾十秒！私家車自炒司機昏迷　途人破窗救出　車輛即遭火吞噬

生死一瞬間！河北邢台一輛私家車撞上分隔島後冒煙，司機當場昏迷了過去，一名男子路過發現，急拿磚頭砸開車窗救援，沒想到，人才拉出來1分鐘後整輛車開始自燃起火，讓人捏把冷汗。



網傳影片顯示，一輛黑色私家車撞上了路邊分隔島，車輛底部開始冒煙，情況十分危急。此時，一位身着黑色上衣的男子不停敲打車窗，並朝車內喊道「玻璃放下來」，該男子見車內人員沒有反應，又從路邊拿來一塊磚頭，用力將副駕駛座側的車窗玻璃砸碎，打開車門後將司機從車內拖了出來。

以下的截圖，其實全是在10多秒內發生：（按圖了解）

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據《極目新聞》報道，該宗車禍發生在6月24日下午河北邢台沙河市，救人的張先生向記者介紹，他是當地民間救援隊的成員，他和幾位隊員路過榮鑫公園城附近時，看到一輛黑色私家車撞上了分隔島，司機昏迷不醒。

張先生表示，「當時車子還處於啟動狀態，底部一直冒着黑煙，我們喊叫司機也沒反應」，情急之下，另外一位救援隊員便在附近找了一塊磚頭，砸破了車窗玻璃，他們幾個人將被困司機拖了出來，「太着急了，砸窗的時候手都被劃傷了」，隨後車子起了大火，沒多久消防人員趕到現場將火撲滅，但車子基本上報廢了。

一名知情人士告訴記者，私家車司機獲救約一分鐘後，事故車輛就發生了自燃。事後，救護車趕到現場，司機被送醫治療，目前身體並無大礙。

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