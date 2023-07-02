河南知名書法家殺人後潛逃　警方證實已自縊身亡

6月23日，河南永城市發生一宗刑事案，一名女子在酒店遇害，兇手為知名書法家靳創民，行兇後四處潛逃。警方一度懸紅5萬元（人民幣，下同）通緝。

7月1日，警方證實在一民房尋回靳創民，他被發現時已自縊身亡。



警方稱，在永城市沱濱街道某村一戶常年無人居住的民房發現靳創民，當時他已身亡，現場取證調查仍在進行中。

據此前報道，永城市新城區發生一宗重大刑事案件，靳創民與遇害人並非轄區居民，兩人事發前臨時入住酒店，案發後女子遺體暫存當地殯儀館。

知情人表示，靳創民與遇害人疑有情感糾葛並存在經濟糾紛。潛逃期間，靳創民曾把帽子扔河裏製造跳河假象。

靳創民是中國書法家協會會員，中國書畫家協會會員，河南省書法家協會會員、河南省直書畫院副院長、河南省直書畫院三門峽分院院長、中國文化遺產保護研究院文化藝術發展委員會書畫專家評審鑑定委員會專家評委。曾被美術中國出版社、國際教育交流促進會、大愛同聲藝術團授予：「德藝雙馨」藝術家，中華靳氏書畫院院士。

靳創民曾多次獲得國內獎項，包括2009年5月第五屆「歐陽詢獎」全國書畫大賽金獎；2013年10月第十三屆「廬山盃」全國書畫大賽銅獎；2013年10月書法作品獲磴槽杯天地之中全國書畫大賽一等獎；「蘭亭杯」全國書法大賽書法作品金獎；2017年5月「丹青·中國夢」全國書畫大賽書法作品金獎。

靳創民在出名前，曾以家電維修為生。另有消息指，靳創民曾虛構多個頭銜違規申報成為書協會員。