Tesla：內地客戶購買Model S/X 現車　最高享4.5萬優惠

7月1日，Tesla宣布，中國內地用戶購買全新Model S/X兩款車型現車，最高可享減免4.5萬元（人民幣，下同）的優惠。



Tesla表示，內地用戶購買全新Model S/X兩款車型現車，即可享受3.5萬至4.5萬元不等的優惠。計入優惠福利後，Model S 雙電機全輪驅動版77.39萬元起售、Model S Plaid三電機全輪驅動版98.89萬元起售；Model X 雙電機全輪驅動版現車價86.39萬元起、Model X Plaid 三電機全輪驅動版現車價101.39萬元起。

7月1日，Tesla宣布，內地用戶購買全新Model S/X兩款車型現車，即可享受3.5萬至4.5萬元不等的優惠。（微博＠特斯拉）

6月16日，Tesla在微博宣布，6月16日至30日，購買Model 3後輪驅動版現車並完成交付可享8000元保險補貼、優惠利率貸款方案。

去年9月，Tesla曾推出相同的8000元保險補貼政策；同年10月，Tesla首次降低價格，Model 3後輪驅動版補貼後售價為26.59萬元。

今年以來，Tesla在全球範圍內多次調整售價。1月，Tesla國產車型大幅降價，Model 3起售價22.99萬元，Model Y起售價25.99萬元，均創下歷史最低價格。但幾個月後突然宣布提價，Tesla中國官網顯示，Model 3售價漲至23.19萬元，Model Y售價漲至26.39萬元。 5月5日，Tesla中國再次宣布上調全新Model S及全新Model X全系車型售價1.9萬元。

今年以來，Tesla在全球範圍內多次調整售價。（微博＠特斯拉）

數據顯示，Tesla在去年第二季度交付了25.5萬輛汽車。該公司在今年第一季度的交付量為422875輛，是Tesla目前最高的季度交付量。

有分析師預測，Tesla今年第二季度交付量將達到44.5萬輛。若交付量符合分析師預期，則意味着同比增長75%、環比增長5%，也意味着將刷新季度交付紀錄。