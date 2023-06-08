東航最快月中接收第二架C919　年內將多引進3架料擴展執飛航線

第二架國產大飛機C919的交付工作迎來新進展，據《澎湃新聞》周三（6月7日）報道，東航最快將於本月中旬接收第二架C919，且執飛航線有望進一步擴展。



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C919是中國首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體佈局，座級158至168座，航程4075至5555公里，根據東航此前公告披露，C919目錄單價為6.53億元人民幣。

C919於2007年立項，2017年首飛，2022年9月29日取得中國民航局型號合格證。2022年12月9日，東航作為全球首發用戶，正式從中國商飛接收註冊編號為B-919A的全球首架C919交付飛機。今年5月28日，首架C919完成全球首次商業載客飛行。

中國東方航空副董事長、總經理李養民曾早前透露，東航與商飛2021年3月正式簽署5架C919客機的採購協議，首架C919飛機已於2022年底交付，C919將以上海為主要基地商業運營。東航擬在2022、2023年完成5架C919引進，並將根據實際運營情況和公司航網規劃，決定後續引進計劃。

2018年10月27日，，第二架C919從山東東營勝利機場起飛。（新華社）

東航方面此前亦曾表示，首架C919在上海虹橋-成都天府航線上實施初始商業運行。後續隨着該機型的陸續引進，逐步擴展投放到更多的航線，包括出現在上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地的優質精品航線上。

據《新華社》報道，第二架C919於2018年10月27日從山東東營勝利機場起飛，歷經2小時6分，平穩降落在江西南昌瑤湖機場，圓滿完成轉場飛行任務。