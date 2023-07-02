給國有資產造成巨額損失　中行黑龍江分行原副行長陳楓被雙開

今天（2日），據中央紀委國家監委網站，中行黑龍江分行原副行長陳楓被雙開。此前，陳楓因嚴重違紀違法問題接受立案審查調查。



據中央紀委國家監委駐中國銀行紀檢監察組、吉林省紀委監委消息，日前，中央紀委國家監委駐中國銀行紀檢監察組、吉林省監委對中國銀行黑龍江省分行原黨委委員、副行長陳楓嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，陳楓喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，長期收受管理服務對象禮品禮金，接受管理服務對象安排的高檔宴請；違反組織原則，苦心鑽營幫助他人謀取職務晉升，在組織函詢時不如實說明問題；廉潔意識淡漠，大肆套取公款佔為己有，違規在下級單位報銷個人費用；工作中嚴重不負責任，不顧銀行資金安全，違規干預企業授信審批；貪欲膨脹，將權力當作攫取私利的工具，利用職務便利為他人謀取利益，收受巨額賄賂；違法發放貸款，給國有資產造成巨額損失。

陳楓嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律，違反國家法律法規，涉嫌受賄、違法發放貸款犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，在黨的十九大後仍不知止，為逃避紀法懲處謀劃離職，是「逃逸式辭職」的典型，是國有金融企業領導幹部以貸謀私、風腐一體的典型，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，決定給予陳楓開除黨籍、開除處分，收繳其違紀所得；吉林省監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。