草菅人命｜抗疫期間仍沉迷網遊　西安急救中心原主任李強被雙開

陝西省紀委監委公開通報6宗違反中央八項規定精神典型問題。其中，西安急救中心原主任李強在疫情防控期間，明知有大量急救電話未被接入、救援車輛嚴重短缺，仍在上班時間玩網絡遊戲。



2022年1月，西安一名產婦因肚痛到西安高新醫院求診，因欠缺核酸檢測證明被拒絕入院，只能在醫院門外等候，期間大出血，最終流產。

經陝西省和西安市衛健委的專家調查，認定該事件是一宗責任事故。當時，西安市紀委對省市有關疫情防控期間急救工作要求落實不到位、履職不力的西安急救中心原黨總支副書記、主任李強給予黨內警告處分。

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2022年7月12日，陝西省紀委監委發布對李強的依法「雙開」通報。除了涉及經濟方面的違紀違法行為外，李強還違反群眾紀律，罔顧群眾合理訴求；違反工作紀律，長期沉迷手機遊戲，作風鬆弛懈怠。

4月25日，陝西省紀委監委通報6宗違反中央八項規定精神典型問題，李強再被點名。

西安市急救中心黨總支副書記、主任李強被雙開。（搜狐新聞）

通報披露了李強更多違紀違法的細節。2014年至2021年，李強先後收受管理和服務對象所送禮品、禮金折合共計6萬餘元（人民幣，下同）；接受管理和服務對象安排的宴請；在疫情防控關鍵時期，明知有大量急救電話未被接入、救援車輛嚴重短缺，仍麻木不仁，上班時間玩網絡遊戲。

李強還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。