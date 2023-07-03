海南免稅新政實施3年　銷售額超1300億元　購物旅客破1700萬人次

2020年7月1日海南離島免稅新政策實施，至今年6月30日，海口海關共監管離島免稅購物金額1307億元（人民幣，下同）、購物旅客1767萬人次、銷售件數1.75億件，比2017年7月至2020年6月分別增長279%、92.6%、272%。



2020年6月《海南自由貿易港建設總體方案》發布，隨後海南離島免稅購物政策進行調整，免稅購物額度從每年每人3萬元提高至10萬元，取消單件商品8000元免稅限額規定及大部分品類單次購買數量限制，免稅商品種類由38類增至45類，新增燕窩、酒類、手機等7大類免稅商品。

3年中，全島在營離島免稅店增加到12家，基本覆蓋了海南的南、北、東線主要旅游城市；此外，海南離島免稅在原有的隔離區提貨基礎上，增加了郵寄送達、返島提貨、即購即提、擔保即提等4種提貨方式，實現了對飛機、輪船、火車三種海南離島方式的全覆蓋。且後續又增加了公務機和國內航線郵輪離島旅客的購物渠道。

受疫情影響，2022年海南離島免稅銷售不及預期。海南省商務廳近期發布的數據顯示，海南免稅市場今年得到有效修復，1月至5月，海南全省12家離島免稅店總銷售額289.32億元，同比增長39.9%。

海南官方年初表示，力爭今年離島免稅購物銷售額能突破800億元。目前，海南正在通過分批次發放3000萬元的離島免稅消費券，以及主題促銷、島外推廣等方式，繼續鞏固免稅消費復蘇勢頭。

另外，海口海關口岸監管處副處長郭建盟表示，「我們全面強化正面監管，完善技防手段，嚴厲打擊離島免稅『套代購』走私等違法違規行為，全力保障離島免稅政策的健康平穩運行。」下一步，海口海關將繼續推動離島免稅產業的持續健康發展。