容海恩：與老爺袁弓夷劃清界線為保護家人　與夫離婚不能解決問題

政府昨日（3日）公布8名涉違《香港國安法》的8人名單，並各懸紅100萬追緝各人歸案，當中包括新民黨立法會議員容海恩的老爺袁弓夷。容去年八月已宣布與對方斷絕「爺媳關係」，但她今日（4日）指為丈夫袁彌昌感擔心，指其夫不在港，昨日兩人有通電話，稱袁彌昌收到不少電話，感到有壓力。她指與袁弓夷劃清界線是為保護家人，又指離婚不能解決問題。



繼昨天發聲明支持警方國安處執法後，她今早再接受電台訪問，被問及見面會否擔心與袁弓夷共同居住會否構成窩藏時，本身是大律師的容海恩指出新科技下都有很多見面的方法，並指如兩個女兒問及，她會講述袁弓夷事件的進展，指袁弓夷是兩女的爺爺是不爭事實，並指自己與袁弓夷釐清關係，是保護包括袁彌昌等家人。

容指與袁弓夷道不同不相為謀，但離婚不能解決所有問題，希望袁弓夷盡快自首，認為自首是負責任做法，接受審訊如沒有違法易可證明自己清白。

被通緝八人分別身處英美澳等國家，該等國家與本港並無引渡協議，港府發通緝令是否可以把他們引渡回港成疑。但她指移交是雙邊間合作，如果沒有引渡協議，能把袁弓夷引渡回港的機率低，但國安法有跨地域性。被問及如國安法具跨地域性，外國議員批評國安法或呼籲制裁香港，是否可以全部通緝。容指要視乎每個人發言的實際情況。

國安處懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（陳浩然攝）

警方國安處昨日宣布，通緝包括袁弓夷、任建峰、郭榮鏗、郭鳳儀、許智峰、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰等八人，每人懸紅一百萬元。