中國反制加拿大：要求加國駐上海總領館領事甄逸慧5月13日前離華

撰文：朱加樟
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加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）宣布，驅逐中國駐多倫多領事館外交官趙巍。中方今日（9日）對此表示強烈譴責和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉和強烈抗議。

中方又表示，針對加方無理行徑，決定採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，已要求其5月13日前離華。中方保留作出進一步反應的權利。

據早前報道，趙美蘭指，在加拿大的其他國家外交官已被警告，如果他們從事類似趙巍的行為，他們將被遣送回國。分析認為，加拿大驅逐中國外交官的決定，將進一步加劇兩國之間本已非常緊張的雙邊關係。

加拿大《環球郵報》星期一（5月1日）引述機密文件和一名不具名安全消息人士報道稱，在北京宣布制裁加拿大保守派議員莊文浩（Michael Chong）後，當局還試圖獲取莊文浩可能身在香港的親屬訊息，以達到恐嚇目的。中國駐多倫多領事館外交官趙巍，被指涉及此事。

中國駐加拿大使館發言人批評加拿大政府的決定，是基於個別政客和媒體的謊言，中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。發言人又表示，加拿大政府刻意迎合反華勢力炒作，採取針對中方領事官員的極端行為，中方對此絕不接受。中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

被驅逐的駐多倫多中國總領館官員趙巍。（加拿大僑社）
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