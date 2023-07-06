全球化被重新定義 張忠謀批美措施反全球化 指拜登這句話刺耳
台積電創辦人張忠謀7月5日以「重新定義全球化」為題發表演講。他表示，全球已將全球化重新定義為「在不傷害國家安全、不傷害本國現在或未來科技經濟領先條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許外國產業及服務進入本國」。但他反問，這樣的演變「還能算全球化嗎？」
此外，張忠謀指出，美國的種種措施都是反全球化，尤其去（2022）年12月拜登（Joe Biden）政府參加台積電美國亞利桑納州廠移機典禮，高喊「美國製造回來了，工會也跟著回來」，他聽了覺得刺耳。
據台媒《聯合報》報道，這是張忠謀繼去（2022）年12月出席台積電在美國亞利桑納州廠舉辦的移機典禮致詞時，說出「全球化已死」後，再次詮釋全球化。
張忠謀表示，全球化的好處是讓好幾十億人民脫離貧窮，幾乎所有國家生活水準都有大進步，但帶來的壞處則是收入及財富集中加劇，人與人之間、國與國之間不平等感覺加劇。他更指出，全球化已被重新定義，國家安全、科技領先及經濟領先的重要性，已淩駕於全球化之上。
張忠謀指出，美國與中國的關係目前是「競爭高於合作」，雙方已重新定義全球化，即在不傷害本國國家安全、不傷害本國現在或未來科技經濟領先的條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許外國產業及服務進入本國。 他在演講中質疑，「但這樣算全球化嗎？」
張忠謀：拜登高喊「工會也跟著回來」，覺得刺耳
張忠謀在演講時指出，美中衝突擴大就是修昔底德陷阱的寫照，只是目前雙方並不以發動戰爭為前提，而是禁止一些高科技或通過晶片法案，及提高關稅等，強化本身或削弱對方競爭力，達到軍事或經濟領先。
據了解，近年許多學者都用「修昔底德陷阱（Thucydides Trap）」來描述中美關係，該詞由艾利森（Graham Allison）提出，解釋一個既有強權，看到崛起的強權，會展開壓制或發動戰爭的行動。
張忠謀指出，美國的種種措施都是反全球化，尤其去（2022）年12月拜登政府參加台積電美國亞利桑納州廠移機典禮，高喊「美國製造回來了，工會也跟著回來（union is coming back）」，他聽了覺得刺耳，「但我們請他來，當然會請他講」。
台媒《數位時代》引述產業人士分析，這並非意指張忠謀反對工會，而是認為「勞資一心」，意即好的企業若能足夠照顧員工，讓勞資雙方變成一體，才是最好的狀態。專家指出，過去張忠謀在德州儀器時，管理團隊便耗費很大的心力做到這件事，當時的德儀才會沒有工會。