全球化被重新定義　張忠謀批美措施反全球化　指拜登這句話刺耳

台積電創辦人張忠謀7月5日以「重新定義全球化」為題發表演講。他表示,全球已將全球化重新定義為「在不傷害國家安全、不傷害本國現在或未來科技經濟領先條件下,允許本國企業在國外牟利,也允許外國產業及服務進入本國」。但他反問,這樣的演變「還能算全球化嗎?」



此外,張忠謀指出,美國的種種措施都是反全球化,尤其去(2022)年12月拜登(Joe Biden)政府參加台積電美國亞利桑納州廠移機典禮,高喊「美國製造回來了,工會也跟著回來」,他聽了覺得刺耳。



據台媒《聯合報》報道,這是張忠謀繼去(2022)年12月出席台積電在美國亞利桑納州廠舉辦的移機典禮致詞時,說出「全球化已死」後,再次詮釋全球化。

張忠謀表示,全球化的好處是讓好幾十億人民脫離貧窮,幾乎所有國家生活水準都有大進步,但帶來的壞處則是收入及財富集中加劇,人與人之間、國與國之間不平等感覺加劇。他更指出,全球化已被重新定義,國家安全、科技領先及經濟領先的重要性,已淩駕於全球化之上。

張忠謀指出,美國與中國的關係目前是「競爭高於合作」,雙方已重新定義全球化,即在不傷害本國國家安全、不傷害本國現在或未來科技經濟領先的條件下,允許本國企業在國外牟利,也允許外國產業及服務進入本國。 他在演講中質疑,「但這樣算全球化嗎?」

張忠謀在演講時指出,美中衝突擴大就是修昔底德陷阱的寫照,只是目前雙方並不以發動戰爭為前提,而是禁止一些高科技或通過晶片法案,及提高關稅等,強化本身或削弱對方競爭力,達到軍事或經濟領先。

中美晶片戰/中美貿易/晶片/半導體:Flags of China and U.S. are displayed on a printed circuit board with semiconductor chips, in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo