全球化被重新定義　張忠謀批美措施反全球化　指拜登這句話刺耳

台積電創辦人張忠謀7月5日以「重新定義全球化」為題發表演講。他表示，全球已將全球化重新定義為「在不傷害國家安全、不傷害本國現在或未來科技經濟領先條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許外國產業及服務進入本國」。但他反問，這樣的演變「還能算全球化嗎？」



此外，張忠謀指出，美國的種種措施都是反全球化，尤其去（2022）年12月拜登（Joe Biden）政府參加台積電美國亞利桑納州廠移機典禮，高喊「美國製造回來了，工會也跟著回來」，他聽了覺得刺耳。



據台媒《聯合報》報道，這是張忠謀繼去（2022）年12月出席台積電在美國亞利桑納州廠舉辦的移機典禮致詞時，說出「全球化已死」後，再次詮釋全球化。

台積電創辦人張忠謀（右）2023年3月16日與暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者、美國歷史學者米勒（Chris Miller，不在圖中）一同在台北出席論壇。張忠謀稱支持美國拖慢中國大陸半導體科技的發展，但半導體供應鏈也將因此走向分岔、自由貿易受重創。（Getty）

張忠謀表示，全球化的好處是讓好幾十億人民脫離貧窮，幾乎所有國家生活水準都有大進步，但帶來的壞處則是收入及財富集中加劇，人與人之間、國與國之間不平等感覺加劇。他更指出，全球化已被重新定義，國家安全、科技領先及經濟領先的重要性，已淩駕於全球化之上。

張忠謀指出，美國與中國的關係目前是「競爭高於合作」，雙方已重新定義全球化，即在不傷害本國國家安全、不傷害本國現在或未來科技經濟領先的條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許外國產業及服務進入本國。 他在演講中質疑，「但這樣算全球化嗎？」

張忠謀：拜登高喊「工會也跟著回來」，覺得刺耳

張忠謀在演講時指出，美中衝突擴大就是修昔底德陷阱的寫照，只是目前雙方並不以發動戰爭為前提，而是禁止一些高科技或通過晶片法案，及提高關稅等，強化本身或削弱對方競爭力，達到軍事或經濟領先。

中美晶片戰／中美貿易／晶片／半導體：Flags of China and U.S. are displayed on a printed circuit board with semiconductor chips, in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

據了解，近年許多學者都用「修昔底德陷阱（Thucydides Trap）」來描述中美關係，該詞由艾利森（Graham Allison）提出，解釋一個既有強權，看到崛起的強權，會展開壓制或發動戰爭的行動。

張忠謀指出，美國的種種措施都是反全球化，尤其去（2022）年12月拜登政府參加台積電美國亞利桑納州廠移機典禮，高喊「美國製造回來了，工會也跟著回來（union is coming back）」，他聽了覺得刺耳，「但我們請他來，當然會請他講」。

美國總統拜登於美國時間12月6日出席台積電在亞利桑那州新工廠的移機典禮，拜登總統致詞感謝台積電，「台積電在亞利桑那州投資400億美元，是該州史上規模最大的外人直接投資案，不但創造1萬個建築業的工作機會，也將創造1萬個高科技工作機會，我要感謝台積電裡的每個人促成這樁美事。」（Facebook／美國在台協會 AIT）

台媒《數位時代》引述產業人士分析，這並非意指張忠謀反對工會，而是認為「勞資一心」，意即好的企業若能足夠照顧員工，讓勞資雙方變成一體，才是最好的狀態。專家指出，過去張忠謀在德州儀器時，管理團隊便耗費很大的心力做到這件事，當時的德儀才會沒有工會。