中美科技戰　中國反向「卡脖子」？

美國財政部長耶倫訪華前夕，北京以國家安全為由出台最新的原材料出口管制令，讓中美科技戰加速升溫。



晶片大戰｜中國管制半導體原材料鎵、鍺出口 一文睇清5大重點

中國商務部和海關總署7月3日發佈公告，從8月1日起，中國將對鎵、鍺相關物項實施出口管制，理由是「維護國家安全和利益」。

根據公告，這些物項要出口，必須辦理出口許可手續，出口商得通過省級商務主管部門向商務部提出申請，還得上報物項的最終接收方和用途。那些對國家安全有重大影響的物項，還得上報國務院審批。

國的鎵產量和鍺產量都占全球的80%。（華通白銀網）

鎵和鍺是重要的稀有金屬原材料，廣泛應用在戰略新興產業上。金屬鎵被稱為「半導體工業新糧食」，這次被中國列入出口管制的砷化鎵可用於製造高性能晶片；美國地質調查局關於鎵的調查報告稱，在這方面的應用上，目前沒有比砷化鎵有效的替代品。氮化鎵則是最具代表性的第三代半導體材料之一，在5G通信、新能源汽車，甚至軍事雷達等領域有廣泛的應用。

鍺也在很多國家被列為重要戰略資源，可用於紅外光學、纖維光纖、太陽能電池、聚合催化劑及醫藥等高新技術領域，在晶片、太陽能電池、生物科技和武器製造中有重要的潛在價值。

金屬鍺也在很多國家被列為重要戰略資源。（資料圖片）

根據歐盟委員會2020年的一份報告，中國的鎵產量和鍺產量都占全球的80%。不過，中國的優勢在上游生產上，以向發達經濟體出口初級產品為主；在這些原材料的下游應用上，比如晶片等高科技產品製造，中國不僅不具備優勢，還面臨「卡脖子」的風險。

在限制美國企業向華為等中國公司提供技術和產品後，美國去年10月也出台措施，限制美企向中國出口先進半導體製造設備，今年1月又爭取到荷蘭和日本支持，進一步擴大對中國出口先進半導體製造設備的限制。

就在中國宣佈鎵和鍺的出口管制令前，荷蘭6月30日宣布，從9月1日起對部分先進半導體製造設備實施出口管制，意味著半導體設備巨頭阿斯麥今後必須獲得許可，才能向中國出口最精密的光刻機。

阿斯麥公司（ASML）生產的EUV光刻機。（網絡圖片）

上周有消息也指，華盛頓還準備在限制中國獲得關鍵技術上採取額外措施，包括限制英偉達、超微半導體、英特爾等公司向中國出售能驅動人工智慧領域發展的高端晶片。

雖說限制戰略性原材料出口、保護有限的資源是維護國家安全與利益的體現，但這些原材料因為扼守著戰略性新興產業發展的咽喉，已成為中美博弈的新場域。明眼人都看得出，北京這次就是沖著美國來的，目的是要以原材料為「武器」，祭出反向「卡脖子」策略：你在高端晶片上對我「卡脖子」，我就斷了你製造晶片的原材料。

以中國在這些稀有金屬生產上所占的量的優勢，這項出口管制措施一旦被用起來，就不可避免會地對下游的半導體產業產生衝擊，尤其是在高性能晶片的生產上。一些業內人士估計，它可能波及所有第三代半導體生產。中國最終會如何執行出口管制，這會在多大程度上影響美國的高科技產業，這會不會成為中國在科技戰中的「殺手鐧」，目前還不明朗，但這一定會更堅定美國在關鍵商品上降低對中國依賴、進一步「去風險」的決心。

美國從前總統特朗普（Donald Trump）執政時代開始對中國發起科技戰。目前，以保護國家安全為由，通過特定的出口限制，拖慢對手在高科技領域的發展腳步，是華盛頓和北京在這場科技戰中的核心打法。北京選在耶倫訪華前，祭出對半導體、太陽能電池和軍備武器原材料的出口限制，也是要在雙方會談前爭取更大的籌碼。

美國財長耶將訪華。(Reuters)

中美在高科技戰中殺得刀光劍影，雙方都有各自的利益要維護，任何一方都很難示弱。

雖然華盛頓表明，不尋求對華「脫鉤」，但在高科技這個未來會直接決定中美軍事實力高下的領域，美國不敢有半點放鬆。對北京而言，面對美國的打壓，得通過市場規模和在特殊原材料上的優勢做出反擊；長遠上也要在核心技術上爭取突破和自力更生。

從原材料到技術再到市場，由於半導體等高科技產品的複雜性，以及在產業鏈、供應鏈上的跨度，中美兩個大國其實與彼此緊密捆綁，任何一方在產業鏈和供應鏈上採取單方面的限制、斷供或是市場封鎖，都可能讓一個技術領域的發展陷入一損俱損的局面，甚至拖累人類科技的整體進步。

沒有人想看到「新冷戰」，但眼看這場科技戰不斷升級，不知要打到什麼程度才到頭，很難不讓人感到冷颼颼。