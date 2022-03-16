江蘇統計局稱女性受教育程度高致出生率降惹議　專家：不夠全面

中國出生率持續低迷，江蘇省統計局近日公佈統計信息顯示，當地2021年人口自然增長率首次轉負。然而，在其總結的導致出生人數下降的三個原因中，均直接與女性相關，尤其包括了「女性受教育程度大幅提高」，結果引起廣泛質疑。對此，人口專家分析，社會生育率受到多種因素綜合影響，只把原因歸結為女性是不夠全面的。



本月3日，江蘇省統計局官網顯示，2021年江蘇常住人口出生率為5.65‰，人口死亡率為6.77‰，人口自然增長率為-1.12‰，是自1949年後該省年度人口自然增長率首次轉負。然而，當局總結道，育齡婦女人數大幅減少、婦女初婚年齡不斷推遲及女性受教育程度大幅提高三個因素，是導致近年來江蘇常住人口出生人數下降的主要因素。

當中就女性受教育程度大幅提高一項，當局解釋，是女性受教育的程度越高，對自我職業的期望越高，生育與就業的衝突越大，生育孩子的成本也越高，因此具有較高文化程度的女性傾向於少生孩子，「隨著女性受教育程度的提高，會導致少生或不生」。

相關信息很快便引起爭議，不少網民質疑受教育程度高低與生育意願是否有因果關係，也有人認為影響生育意願的原因很多，且生育本身還是看個人意願，不應把責任全賴在女性身上。周二（15日），江蘇省統計局一名工作人員表示，已注意到相關爭議，惟具體情況需要諮詢相關業務部門。

對於出生人數下降，湖北省社會科學院社會學研究所研究員葉寧分析，影響社會生育率的因素是綜合作用的，包括社會經濟發展程度、消費水平、居民文化教育水平以及社會保障的完善度，研究表明經濟發達的地方生育率常較低，這符合人口轉變理論的內容。他又補充，居民文化教育水平還應包括居民所受當地生育文化的影響，個人對職業和生活的追求、不同地區的生育觀念等，也會發揮作用。因此，高學歷並不必然導致低生育意願，相關因素亦不會只作用於女性。