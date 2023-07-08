通車僅11年！四川高架橋「斷裂垮塌」畫面曝光　車輛自燃3人受傷

7月6日有段影片在內地廣傳，四川恩廣高速達萬段一大橋部分橋面凌晨發生恐怖坍塌，2車行駛過被吞沒，慘受損後自燃，造成人受輕傷。官方通報稱，事故是當地降雨引起塌方，工程質量方面沒有問題。



現場影片顯示，巨大橋面墜入谷底，斷面很整齊。據了解，達萬高速2010年1月15日開工建設，2012年12月18日實現全線通車目標。



《央視新聞》報道，7月6日0時38分許，G5012恩廣高速達萬段萬州至達州方向K230+679處6號大橋周邊山體岩石突發崩塌，巨石沖毀橋樑墩柱，致部分橋面坍塌。本次災害造成2車受損後自燃，3人受輕傷，受傷人員已及時送達州市中心醫院（住院部）救治。

7月6日下午，四川省交通運輸廳工作人員回應稱，經現場初步勘探，事件原因是大橋的周邊山體突然崩塌，巨石沖毀萬州至達州方向單幅橋梁墩柱，造成橋面部分坍塌，「近期當地降雨較多，從而引起了塌方」，該工作人員更強調，「屬於自然災害，工程質量方面沒有問題。」

至於涉事橋梁需要多久能夠恢復正常通行，上述工作人員表示尚不清楚，「目前，現場塌方還沒有處理完，後續將對外通報進展。」

通車僅11年

中國公路網信息顯示，G5012恩廣高速達萬段是國家高速網G5012恩廣高速的重要組成部分。該項目全長63.8公里，橋隧比達32.3%，起於達州市通川區魏興鎮，經宣漢縣、達川區及開江縣進入重慶境。

達萬高速2010年1月15日開工建設，2012年12月18日實現全線通車目標。達萬高速先後榮獲四川省建設工程「天府杯」金獎、省「五好高速」、國家優質工程獎。

網民點睇：

「橋成這樣了，不用檢測？不用調查？張嘴就能確定與質量無關？質量這麼好的橋，下場雨就崩塌了，那只能說確實是好好好。」

「豆腐渣工程。」

「從圖片中哪裡看出山體崩塌了？這不是質量問題是什麼？之前那個鐵路橋崩塌確實是山體移位。」

「看下面的橋墩沒事，可能真的是山體崩塌導致，應該不是豆腐渣工程。」

