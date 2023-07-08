期間限定！重現《千與千尋》美景　中國「最美水上公路」在哪？

宮崎駿電影《千與千尋》中的水上列車，讓無數觀眾震驚讚歎。在江西九江，就有一條公路，從鄱陽湖中穿過，如一條蛟龍，延伸向水天一色的遠方，被譽為「最美水上公路」。行駛在公路上的車輛，好似「乘風破浪」一般，吸引不少遊客來打卡。



這樣的美景，原來還是「期間限定」，需要滿足特定的水位條件才能看到。



鄱陽湖水位上漲 造就最美水上公路

這條「最美水上公路」，位於江西九江市境內，是江西永吳公路的「大湖池段」。

隨着鄱陽湖水位漲退，時現時隱的水上公路。（視覺中國／當代中國授權）

公路全長5.05公里，從鄱陽湖中穿過，每年六、七月雨季來臨時，鄱陽湖水位上漲，淹沒公路，遠遠望去，水天一色，路在水中，車輛行駛在公路上，就好像小船在海上「乘風破浪」一般，成為一道獨特風景。

不少遊客前來感受水上公路這一獨特景觀，還有戶外愛好者駕駛越野車體驗在水上行駛的快感。（視覺中國／當代中國授權）

為了保證雨季通車，這條公路還專門設計了路面的排水系統，雨季不易水浸。

據工作人員表示，當鄱陽湖水位達到18.6米左右的時候，湖水剛好浸沒路面，還可以正常通車。不過水位警戒線是19米，一旦水位太高，公路就會禁止通車。遊客如果想要觀賞水中公路景觀，可以搭船前往。

曾現經渭分明奇觀

2022年6月5日，水上公路一側受泥沙沖刷影響水的顏色變黃，與清澈的鄱陽湖水形成對比，形成「涇渭分明」奇觀。（視覺中國／當代中國授權）

永吳公路於2013年通車，連接江西省永修縣城至「千年古城」吳城鎮，除了「最美水上公路」之外，還會經過著名的鄱陽湖候鳥保護區。

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