港車北上｜廣東高速公路通車總里程全國第一　哪條全中國最賺錢？

「港車北上」政策今年7月1日正式實施，已獲批的香港私家車可以經港珠澳大橋口岸往來香港與廣東省。廣東高速公路網四通八達，截至2023年2月，廣東高速公路通車總里程已突破1.12萬公里，連續9年位居全國第一。



有了「港車北上」，港人以自駕方式到廣東各城市旅遊、探親和出差都非常方便，以下這些位於廣東的高速公路和跨江通道，你都去過或聽過嗎？



珠三角環線高速公路：港珠澳大橋 港車北上必經之路

2018年通車的港珠澳大橋，橫跨伶仃洋，全長55公里，是世界上最長的橋隧組合跨海通道。（資料圖片）

根據「港車北上」管理辦法相關規定，香港私家車目前只能經港珠澳大橋珠海公路口岸進出，在廣東省範圍內行駛。也就是說，港珠澳大橋是「港車北上」去程和回程的必經之路。

港珠澳大橋位於珠江三角洲地區環線高速公路（國家高速G94，簡稱「珠三角環線高速」）的南環段，從港珠澳大橋珠海公路口岸入境廣東後，可以沿珠三角環線高速去到珠海、中山、江門、佛山、肇慶、廣州、東莞、深圳等地。

此外，每逢節假日都會出現大塞車、連接廣州南沙區和東莞虎門鎮的虎門大橋，也位於珠三角環線高速南部聯絡線（莞佛高速）。

廣佛高速：廣東首條高速公路 2022年起不收路費

廣佛高速歷經兩次擴建，將雙向四車道擴為雙向8車道，使廣佛兩地行車時間再縮短至15分鐘。（視覺中國／當代中國授權）

1989年8月建成通車的廣佛高速，連接廣州和佛山，是廣東第一條高速公路、國內第二條高速公路。

這條公路不僅改變廣佛兩地居民只能走珠江橋的塞車苦狀，將車程從原來的兩小時縮短到20分鐘，帶動沿線城鎮農村飛躍式發展，並由此拉開廣東高速公路建設的序幕。

值得一提的是，廣佛高速還是國內首條合資建設的高速公路，在全國率先實行「貸款修路、收費還貸」的建設運營模式，體現了計劃經濟體制向市場經濟體制的轉變。

根據內地《公路收費條例》，經營性公路收費一般不得超過30年。2022年3月3日，廣佛高速公路停止收費，成為全國首條到期免費高速公路。停止收費後，由廣佛高速公路有限公司繼續負責這段路的管理、養護。

廣深高速：中國最賺錢的高速公路

全長122.8公里的廣深高速，設計時速為120公里/小時，是首條連通廣州和深圳、貫穿東莞的高速公路。1994年試通車時，就將廣深車程縮短為1.5小時。

廣深高速1997年正式通車，北起廣州天河區、南至深圳福田區皇崗口岸，中間串聯起東莞，促進了穗莞深港四地的交流往來。（視覺中國／當代中國授權）

由1994年試通車時的日均3.63萬車次，到2022年日均車流量超70萬車次，建成通車近30年的廣深高速，有「中國最繁忙高速公路」之稱。

極大的車流量也帶來非常可觀的收入，據內地媒體報道，廣深高速年均路費收入高達28億元（人民幣，下同），2011年是廣深高速日均路費收入最高的一年，平均每天可以獲得1,017萬元路費收入。因此廣深高速又有「中國最賺錢高速公路」稱號。

廣深沿江高速大部分建於海上，形成獨特公路海景旅遊文化，被譽為「中國最美公路」。（深圳高速公路集團官網）

車流量大亦造成廣深高速交通擁堵。

為紓解塞車問題，2013年，雙向8車道的廣深沿江高速建成通車，比廣深高速縮短了三分之一的路程，從深圳開車出發去廣州1個小時內就能到達。

不過，廣深沿江高速未能發揮分流作用，廣深高速擁堵依舊。因此，2021年的公告指出，廣深高速計劃在未來5年升級改造，從現有的雙向6車道擴建至10至12車道。

佛開高速：粵西交通大動脈

佛開高速在1993年開工建設，1996年12月建成通車，與10條高速公路互聯互通。（廣東交通規劃設計研究院集團）

佛山—開平高速公路（佛開高速）是穿越粵西地區的交通大動脈，也是珠三角經濟圈的重要走廊。起點接廣佛高速公路，終點與開陽高速公路相接，全長80公里，雙向8車道。

作為佛山第二條高速、江門第一條高速，佛開高速已成為「廣佛肇經濟圈」、「湛茂陽都市圈」重要的綜合交通樞紐。

（當代中國製圖）

至於近年新聞經常提到的南沙大橋和深中通道，前者屬於廣州－龍川高速公路（廣龍高速）的西端部分，連接珠江口東西兩岸，2019年通車後緩解了虎門大橋的塞車現狀；後者所屬路線為深圳—岑溪高速公路（深岑高速），預計在2024年建成通車後，由深圳到中山30分鐘可直達。

港車北上｜廣東高速公路如何收費？

在廣東省，第一類車，即是9座或以下客車，四車道高速公路每公里為0.45元，六車道及以上高速公路收費為每公里0.6元。

以目前6車道的廣深沿江高速為例，收費為每公里0.6元，私家車走完全程約90公里要花費54元左右。

內地的高速公路出入口一般都設有電子收費系統（ETC）和人工收費通道。（視覺中國／當代中國授權）

至於繳費方式方面，內地的高速公路出入口一般都設有電子收費系統（ETC）和人工收費通道，已安裝ETC晶片的車輛可行走ETC通道。未有裝上ETC晶片的車輛必須走人工通道。人工通道可以繳付現金或微信支付、支付寶等電子支付工具。

另外根據《重大節假日免收小型客車通行費實施方案》安排，在春節、清明節、勞動節和國慶節四個國家法定節假日，7座及以下小型客車享受高速免費通行政策。

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