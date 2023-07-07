有片｜司機酒駕公安亮證件要求交警放行　囂張喊：就問能走不能？

7月6日，一段影片在內地網絡瘋傳。影片中一個後座乘客疑似因知道自己的司機酒後駕駛而不讓交警酒測，更掏出「警官證」要求值勤交警放行，見交警不為所動，他則不斷質問「帶班的人是誰？」，該乘客下車後交警詢問「你警號多少」，更反嗆交警「你管我」、「這是你說了算啊」，最後該車司機未進行酒測，駕車揚長而去，



河南省平頂山市郟縣公安局證實該段影片為真，並指出該乘車人是郟縣公安局通訊科長徐某，已被免職並給予政務記大過處分。執勤交警張某未嚴格履行法定職責，被給予政務記過處分。駕駛人王某某是酒後駕駛機動車，已依法對其作出行政處罰。

據了解，在影片中囂張亮警官證的郟縣公安局民警徐某，曾任當地110指揮中心教導員兼科技通訊科科長。據地方公安局官方微信中有關徐某的履歷介紹，徐某在職期間曾多次榮獲「全市公安科技通訊工作先進個人」、「全市公安資訊化應用工作先進個人」、「郟縣公安工作先進個人」。

許多網民好奇為何該段影片突然出現在網絡上，記者從郟縣官方管道獲悉，網傳影片為當時現場的其中一名交警發布。初步瞭解，發布影片的交警日前因在高考執勤期間出現違規行為被辭退，或因此心生不滿，故將此前的執法現場檢查影片發布於網路。

網民點睇：

免職等於處罰，是在保護他，過段時間在官復原職。

生活中如果和派出所民警或者交警隊事故科的打一次交道，你就知道他們是什麼樣的了。

好傢伙！好大的官威！

我們黨用無數生命建立的群眾基礎正被這些人慢慢的消磨掉。

歪門邪道越做越強，正直的人被趕下崗，「時代潮流」。

哎，又得看一個月新聞聯播，才能安慰我受傷的社會主義核心價值觀。

