新能源汽車從1千萬輛到2千萬僅用17個月　官媒：跑出「中國速度」

7月3日，中國新能源汽車第2000萬輛下線活動在廣州舉行。一輛造型華美的新能源汽車從廣汽埃安整車下線區緩緩開出，標誌著中國新能源汽車生產量達到2000萬輛。周六（8日），央視新聞發表評論文章，回顧了中國新能源汽車的發展，並表示第2000萬輛新能源汽車下線，意味著中國新能源汽車在產業化、市場化的基礎上，邁入規模化、全球化的高質量發展新階段；從1000萬輛到2000萬輛，中國僅用了17個月，「中國新能源汽車在全球跑出『中國速度』」。



文章指，中國新能源汽車達成第一個1000萬輛，用了15年；完成第二個1000萬輛，僅用了17個月。「產量越來越多，用時越來越短」，這背後是政策和市場雙重支撐，也是技術和體系共同「加持」。

4月12日，中共總書記、國家主席習近平到廣東考察時，到訪了廣汽集團旗下的廣汽埃安新能源汽車股份有限公司。廣汽集團董事長隨後表示，企業在關鍵核心技術方面的突破，是總書記非常關心的事。未來廣汽將推動自主創新「強鏈」，自主掌握電池、電機、電控「三電」和智能網聯核心技術；推動晶片國產化「穩鏈」，全力落實「攀登計劃」等。

而早在2014年，習近平到上海考察期間，就到上汽動力總成實驗室了解新能源汽車開發情況，並指出新能源汽車技術研發能不能佔領制高點，已經成為當今世界汽車行業競爭的焦點；要加大研發力度，認真研究市場，用好用活政策，開發適應各種需求的產品，使之成為一個強勁的增長點。2020年7月，習近平到吉林考察時，在一汽集團表示，國際上汽車製造業競爭很激烈，信息化、智能化等趨勢不斷發展，對中國而言有危有機，危中有機，強調一定要把關鍵核心技術掌握在自己手中。

對於中國新能源汽車異軍突起，文章認為可總結為：搶抓「換道超車」的純電驅動發展機遇；保持戰略定力，堅持一張藍圖幹到底；構建以企業為主體的創新體系；政府從頂層設計、技術創新、標準體系、財稅政策等方面引導。

以政策支持為例，近年各部門先後推出70餘項支持政策措施，措施之密、範圍之廣、力度之大都讓人讚嘆不已。加上財政部、稅務總局、工信部三部門不久前發佈公告稱，新能源汽車車輛購置稅減免延長4年，對穩定市場預期、優化消費環境，以及更大釋放新能源汽車消費潛力都有積極意義。另外，今年中央一號文件鼓勵有條件的地區開展新能源汽車下鄉；國家發改委、國家能源局早前發文，稱出台措施推動新能源汽車下鄉，將進一步擴大新能源汽車消費、促進鄉村振興。

不過文章也提到，新能源汽車難免出現「成長的煩惱」，當中，不少車主害怕開車上高速公路，擔心充電樁佈局過少，高峰時一樁難求，導致出得了城、回不了家，下得了鄉、充不了電。增程式電動車的熱銷，是因其電池組可由地面充電樁或車載充電器充電，發動機可採用燃油型或燃氣型，而這也反映出新能源汽車如何提升續航能力這一現實命題。工信部相關負責人早前亦坦言，雖然中國新能源汽車產業發展取得了一定成效，但產業仍存在關鍵核心技術供給不足、全面市場化發展不均衡不充分、支撐保障能力有待提升等問題，需要有關各方共同應對解決。

文章指唯有適度超前建設充電基礎設施，優化新能源汽車購買使用環境，才能更好助力新能源汽車駛向更遼闊的未來。（央視新聞）

文章進一步表示，中國已建成世界上數量最多、服務範圍最大、品種類型最全的充電基礎設施體系，「但是，這不是終點」。唯有適度超前建設充電基礎設施，優化新能源汽車購買使用環境，才能更好助力新能源汽車駛向更遼闊的未來。以新能源汽車下鄉為例，解決農村地區公共充電基礎設施建設不足、居住社區充電設施安裝共享難、時段性供需矛盾突出等問題，實現充電站「縣縣全覆蓋」、充電樁「鄉鄉全覆蓋」，並推廣「臨近車位共享」、「社區分時共享」、「多車一樁」等共享模式，便是當務之急。

文章又認為一些新能源車企不再「卷價格」，而是強調品價比，追求更硬核的技術，就值得稱道。緊盯技術進步，革新商業模式，新能源車企不僅能夠提高盈利能力，還能讓中國新能源汽車在國際市場中更有競爭力，更有話語權。

文章最後指出，汽車是最能體現國家製造實力的重要標誌之一，中國新能源汽車之所以一路領先，在「三電」領域實現突破是重要因素。為此，寧德時代、比亞迪、遠景能源等生產電池的廠家有責任實現更大突破，為中國新能源汽車突圍注入更澎湃動力。當前，新能源汽車百舸爭流，惟創新者進，惟創新者強，惟創新者勝。如果把新能源汽車比作「上半場」，將智能網聯汽車比作「下半場」，那麼中國汽車行業的「上半場」已經取得了很大成效，但決定勝負還在「下半場」。