生產量達2000萬輛　中國新能源汽車邁入全球化發展新階段

7月3日，中國新能源汽車第2000萬輛下線活動在廣州舉行。一輛造型華美的新能源汽車從廣汽埃安整車下線區緩緩開出，標誌著中國新能源汽車生產量達到2000萬輛。



工信部副部長辛國斌在活動致辭中表示，新能源汽車是全球汽車產業轉型升級和綠色發展的主要方向，也是中國汽車產業高質量發展的戰略選擇。70年來，中國汽車產業從無到有，從小到大、從弱到強，第2000萬輛新能源汽車的下線，是一個具有歷史意義的重要時刻。

據中國汽車工業協會統計，今年前5個月，中國新能源汽車產銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%。新能源汽車新車滲透率（銷量達到汽車新車總銷量）達到27.7%。

中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒稱，近年中國新能源汽車快速發展，2020年9月中國新能源汽車生產累計突破500萬輛，實現《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012－2020年)》中提出的目標；2022年2月，該數字突破1000萬輛；「今天迎來第2000萬輛的下線，第二個1000萬輛，僅用了1年零5個月的時間」。

與會專家認為，中國新能源汽車生產突破2000萬輛，標誌着中國新能源汽車在產業化、市場化的基礎上，邁入規模化、全球化的高質量發展的新階段，引領全球汽車產業以電動化、智能化為主要方向的轉型升級。