內地免徵新能源汽車購置稅政策延至2025年底

內地免徵新能源汽車車輛購置稅政策延至2025年底，每輛新能源乘用車免稅額上限3萬元（人民幣，下同）；2026至2027年期間購置的新能源汽車，可減半徵收車輛購置稅，每輛新能源乘用車免稅額上限1.5萬元。



6月21日，財政部、稅務總局、工業和信息化部聯合發布《關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》。

公告指出，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，其中每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元。

另外，對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置稅，其中每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。

公告強調，享受車輛購置稅減免政策的新能源汽車，是指符合新能源汽車產品技術要求的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。

公告還提到，銷售方銷售「換電模式」新能源汽車時，不含動力電池的新能源汽車與動力電池分別核算銷售額並分別開具發票的，依據購車人購置不含動力電池的新能源汽車取得的機動車銷售統一發票載明的不含稅價作為車輛購置稅計稅價格。

「換電模式」新能源汽車應當滿足換電相關技術標準和要求，且新能源汽車生產企業能夠自行或委託第三方為用戶提供換電服務。

中汽協提供的數據顯示，今年5月中國新能源汽車延續快速增長態勢，市場佔有率進一步提升，當月產銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%，市場佔有率達到30.1%。