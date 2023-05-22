「雜交水稻之父」袁隆平逝世2周年　為讓中國人吃上飽飯奮鬥一生

被譽為「雜交水稻之父」的袁隆平，一生為讓中國人都吃上飽飯而奮鬥。他研發的雜交水稻如今已種在中國一半的水稻田裏，單是所增加的產量就可以養活7,000萬人；袁隆平還致力把雜交水稻「覆蓋全球」，讓全世界遠離饑餓。



小一參觀園藝場印象深 袁隆平決心學農

袁隆平祖籍江西，1930年出生在北京，成長在一個知識份子家庭。父親一直希望袁隆平能和他一樣考上名牌大學，走「學而優則仕」的路，但袁隆平卻選擇了農科。

說到自己如何和農業結緣，袁隆平曾憶述了在武漢讀小學一年級時的一次郊遊：老師帶着大家到附近一個園藝場，當時正是六月上旬，桃子紅紅的掛在樹上，還有葡萄一串一串的，「那個時候第一次印象最深了，我就覺得學農好！」

終於袁隆平說服父母，19歲時考入重慶相輝學院（後併入西南農學院）農學系學習。自此，「讓中國人都吃上飽飯」成為他一生的追求。

袁隆平出身知識份子家庭，父親希望他能「學而優則仕」，但他卻選擇了農業為終身奮鬥的領域。圖為讀大學時的袁隆平。（網上圖片/當代中國授權）

1953年，袁隆平畢業被分配到湖南省黔陽縣的安江農業學校當老師。

那時候，中國的農村已發生翻天覆地的變化，農民在土地改革中獲得土地，實現了「耕者有其田」。但是，飢餓的魔咒還沒有遠離，上世紀50年代末開始的三年困難時期，艱難日子令經歷過者畢生難忘。

袁隆平此刻深深感受到糧食安全的重要，他思考着如何解決問題；他還堅持「中國人的飯碗要拿到自己手裏面，不要靠人家」。

袁隆平「不信邪」 挑戰世界學術權威

1961年的一天，袁隆平在田邊發現一株「鶴立雞群」的水稻，它穗子很大，很整齊，籽粒很飽滿。他高興壞了，認為這是難得一見的良種，於是將之採走，第二年就以它作種子，開始培育。

但培育結果卻令人失望，播下去的1,000株水稻，高的高，矮的矮，沒有一株有它的「爹」那麼好。

看着高矮不齊的稻株，袁隆平突相起：莫非自己找到的是一株天然雜交稻？如果真的如此，就可以通過人工方法利用雜交優勢，培養產量更高的雜交水稻。

袁隆平敢於挑戰權威，讓他在雜交水稻方面有突破性新發現。圖為袁隆平用顯微鏡查看稻苗變化。（視覺中國/當代中國授權）

他坐言起行開始研究，惟水稻雜交優勢的觀點，卻與當時國際主流迥異。一個鄉村教師挑戰世界學術權威，很多人潑冷水，更多人當成笑話。但是袁隆平「不信邪」，他認定這是發展方向，即使再困難也要堅持。

水稻是「雌雄同花」的，如果想讓水稻雜交，必須找到一種自身雄花不能授粉的品種，雌花才能接受來自異株的花粉；找到這種「雄性不育株」作為「母本」，就是培育的起步點。

袁隆平：中國還能幫助世界解決吃飯問題

為找到「雄性不育株」，他彎着腰在田裏檢查了幾十萬株稻穗，終於在1964年至1965年間找到了6株雄性不育株，並開展連串實驗。可是，他還是屢遭挫敗。

袁隆平繼續努力，更輾轉千里在湖南、雲南、廣東、海南（當時仍屬廣東）等地研究。終於在1971年，一名學生在海南發現一株花粉敗育的雄性不育野生稻，這株被稱為「野敗」的野生稻，終於為袁隆平打開研究的突破口；「野敗」也成為雜交稻的第一個「母本」。

袁隆平是「實戰派」，除了在實驗室，他也堅持要下田。他曾說過「只有下田最快樂」。（視覺中國/當代中國授權）

經過不斷努力，袁隆平成功培育了幾萬株「野敗」，並證實其產量能明顯提高；他將之無償分給各地科研協作組單位，更多農業科技人員加入實驗。1973年10月，袁隆平一次會議上宣布在雜交水稻研究獲得成功。

此後數十年，袁隆平繼續帶領團隊研究和推廣雜交水稻，優選品種的雜交水稻產量不斷得到突破，成為中國糧食安全強而有力的保障；這些水稻並被推廣到世界各地，協助很多非洲和亞洲國家解決糧食問題。

上世紀90年代，有美國經濟學家向世界發出「誰來養活中國」 的疑問，那時袁隆平已底氣十足地指出，中國完全能解決自己的吃飯問題，不僅如此，中國還能幫助世界人民解決問題。

吃飯靠「兩平」：一靠鄧小平 二靠袁隆平

時至今日，雜交水稻中國的種植面積超過1,700萬公頃，佔水稻總面積的50%，單是每年增產的糧食就可以養活7,000萬人。內地曾有此一句順口溜：「吃飯靠兩平，一靠鄧小平，二靠袁隆平」，這足以概括「兩平」的貢獻。

因為在糧食安全的貢獻，袁隆平獲獎無數，包括中國最高榮譽的「共和國勳章」，還有聯合國糧食及農業組織頒授的糧食安全保障榮譽獎等。

袁隆平對糧食安全的貢獻無人能及，在2019年，他獲國家主席習近平頒授共和國勳章。（網上圖片/當代中國授權）

晚年的袁隆平尚沒有離開研究雜交水稻的第一線，並和團隊開發出「海水稻」和試驗在沙漠種植水稻。即使到了90歲高齡，他仍為雜交水稻增產目標努力着。

袁隆平說自己有一個夢：「我夢見種的水稻，長得跟高粱一樣高，穗子像掃把那麼長，顆粒像花生米那麼大，我們就坐在稻穗下面乘涼……。」他還有一個夢，就是雜交水稻覆蓋全球。

2021年3月，袁隆平在海南基地不慎摔傷入院，身體情況急轉直下，之後被轉到湖南長沙留醫。住院期間，他仍惦記着試驗田，天天關心外面的天氣如何，太高的溫度會否影響作物生長......。

這一年的5月22日，袁隆平與世長辭，享年91歲。

袁隆平2021年5月離世，他在海南的試驗田成為了的「追思牆」。（網上圖片/當代中國授權）

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