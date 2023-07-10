廣東廉江幼兒園6死1傷斬人案　內媒：疑兇報復某死者開車撞他小孩

廣東廉江一家幼兒園今日（10日）早上發生一宗故意傷害案，致6死1傷。內媒《華商報》報道指，一位不願具名的爆料人稱，「行兇的男子25歲，現在是說6名死傷者中，其中一名死者開車撞了他家的小孩，然後一直沒有賠償，由此產生了糾紛，所以才發生這個事（砍人）」。



《華商報》報道指，這名爆料人表示，兇手疑似報復行兇，「他25歲，他家的孩子被開車碰到了，可能賠償一直沒下來，或者是雙方沒協商妥。這個事件造成6死1傷，其中有一人是幼兒園的老師，現在『平安廉江』已經有正式的通報出來」。

報道指，對於前述爆料人所說車禍賠償糾紛起因，暫未得到廉江當地權威部門證實。

此外，據《湖北經視》報道，網傳遇害者包括1名老師、2名家長以及3名學生。對此，廣東廉江市宣傳部工作人員回應稱，事發今日上午，案發後公安機關已介入調查，案件起因及6名遇害者的身份還在調查核實中。

據早前報道，廉江市公安局通報，7月10日上午7時40分許，廉江市橫山鎮發生一宗故意傷害案，致6人死亡、1人受傷。上午8時許，警方拘捕25歲男疑兇吳某傑。

當地居民反映，有人持刀在某幼兒園行兇，幼兒園門外有一名小孩和兩名成年人受傷倒地。網傳多名師生及家長被砍。廉江市教育局人員表示已介入處理。