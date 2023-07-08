報復男友劈腿！上海女「隨機找的士司機性交」遭拒　崩潰砸車打人

上海一名年輕女子日前向的士司機要求「車震」，被司機拒絕後，她氣得砸車、揍人。



近日畫面在網路上曝光，引起眾多網友討論。

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根據《網易新聞》報道，該女當場抓包男友劈腿後，氣得想用同樣方式報復，便從網路叫車，要求司機與她車震。

司機則稱自己已經結婚，該女被拒絕後，情緒瞬間崩潰，先是砸、踹車，並推打司機，最後坐在路邊地方尖叫哀嚎，警方到場後，才問出是感情糾紛所致。

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影片曝光後，不少網友留言表示，「侮辱性極強心態崩了」、「你男朋友不是出軌，是棄暗投明」。

「幸虧司機能保持清醒，不然女的這品行後果很嚴重」、「妥妥地違背婦女意願啊」、「送人都不要，挫敗感十足，難怪她氣瘋了」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】