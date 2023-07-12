為全線開通運營奠定基礎　廣汕高鐵踏入測試階段

7月10日8時，首趟檢測列車從汕尾站出發，一路向西駛往增城站方向，標誌着新建廣州至汕尾高速鐵路（以下簡稱「廣汕高鐵」）正式啟動聯調聯試，為全線具備開通運營條件奠定了堅實基礎。



廣汕高鐵西起廣州新塘站，途經廣州、惠州、深汕合作區、汕尾4個市區，東至汕尾站。線路全長202公里，設計時速350公里，跨越增城增江、博羅東江2條大江和汕尾長沙灣1個海灣，全線新建橋樑121座、隧道53座，橋隧比86.6%，共設新塘、增城、羅浮山、博羅、惠州南、惠東、深汕、汕尾8座車站，其中，新塘站和汕尾站為既有車站，其他6個車站為新建車站。

廣汕高鐵踏入測試階段。（羊城晚報）

廣汕高鐵是廣東省重點工程，連通京廣、廣深、杭深、京港等鐵路幹線，開通運營後廣州至汕尾的高鐵列車最短運行時間將由目前的2小時壓縮至1小時以內，是粵東革命老區融入粵港澳大灣區的快速客運通道。

據悉，廣汕高鐵自2019年全線開工建設以來，廣州局集團公司組織參建單位科學組織、攻堅克難，連續克服線路穿越多處自然保護區、沿海高鹽高濕環境和復雜水文地質環境等困難，堅決兌現工期節點，保證了項目建設有序推進。目前，廣汕高鐵站前、站後工程基本竣工，通信、信號、電力、牽引變電「四電」設備和接觸網已全部帶電。

廣汕高鐵線路示意圖。（羊城晚報）

聯調聯試是指採用檢測列車和相關檢測設備，在鐵路開通運營前對全線軌道、橋樑、隧道、電力、接觸網、通信、信號等各系統的功能、性能、狀態和系統間邏輯關係進行綜合評估和動力試驗，並依據測試結果對過程中發現的問題進行解決，直至整體系統符合動態驗收標準。 「此次聯調聯試相當於廣汕高鐵投入運營前的一次『健康體檢』，計劃於8月底完成，之後將進入試運行階段。」廣州工程建設指揮部工程五部部長符自創表示。

廣汕高鐵與汕汕高鐵、漳汕高鐵、福廈漳高鐵、溫福高鐵、甬台溫高鐵共同構成國家東南沿海高鐵通道的甬廣高鐵，途經廣東、福建、浙江三省15個城市，是連接珠三角城市群和長三角城市群的重要紐帶。

開通運營後將進一步完善國家「八縱八橫」高速鐵路網主通道之一的沿海通道路網結構，為沿線城市融入灣區、輻射粵東、連接華東提供了重要通道，將形成更加緊密聯繫的東南沿海經濟帶，對助力沿線經濟社會發展和鄉村振興具有重要意義。

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