7.1成都香港高鐵開通｜搭270度透明車廂「熊貓空鐵」 半空看成都

子彈列車和空中纜車，嫌不夠刺激或新奇？倒掛半空的透明空鐵，你又試過未？說不少是「鐵路迷」引頸以待的成都「熊貓空鐵」，已在6月底舉行下線儀式，旅客可坐着270度全透明、「超萌」熊貓車廂穿梭市內，欣賞附近古鎮及雪山美景，還可以探訪劉氏莊園及建川博物館等，深深感受四川城鄉風貌及文化氣息。



270度全透明車廂 成都熊貓空鐵設計別出心裁

大熊貓是成都的名產，作為全球首條新能源旅遊空鐵試驗線，成都大邑縣最新空鐵列車，當然少不了「熊貓」元素啦！這款嶄新列車以空中軌道行走，車身以黑白為主調，車頭是熊貓造型，像一隻懶洋洋的熊貓在空中滑行。

「熊貓空鐵」最大亮點是270度全透明車廂，讓乘客可盡覽成都景色。列車除了頂部因裝嵌轉向架及車燈等設備無法做到透明外，餘下車廂左右兩邊及底部，全部採用透明玻璃設計。車廂玻璃亦設有特殊物料，有效遮擋猛烈陽光，怕曬及怕熱的乘客大可放心，悠閒地欣賞沿途景色就好了。

熊貓空鐵車廂内大玩270度全透明設計，座位朝向車廂的透明窗戶，行駛的時候就能盡覽成都的美景了。（視覺中國／當代中國授權）

「熊貓空鐵」由中唐空鐵集團於2016年開始，聯同國家重點實驗室研發，列車採取輕量化設計，例如碳纖維材料，大大降低車身重量。列車最高時速可達80公里，最多可載120人，加上充滿科技感的車廂設計，感覺像坐上科幻電影的未來列車。

值得一提是列車設計團隊將成都旅遊交通及觀光特點，融入路線規劃方面。空鐵全長約11.5公里，整條線路北起成蒲鐵路大邑站，南至安仁古鎮，沿途貫穿多個景點，例如川西壩子自然景觀及劉氏莊園群等。正如部分網友所言，坐着「熊貓空鐵」可遠望西嶺雪山，近觀川西林盤，實在是星級視覺享受。

成都熊貓空鐵沿線美景 遊古鎮探古蹟賞文物

除了乘搭「熊貓空鐵」欣賞成都風景外，大家還可以遊走區內的安仁古鎮。它是國內唯一以博物館為特色的旅遊小鎮，始建於唐朝，現存建築多建於清末民初，街道帶着民國時期風情。喜歡攝影的朋友，隨處可拍得昔日民房的青磚青瓦，還有古色古香的牌匾及瓦頂建築，這個時候大家總會「打卡」及自拍一番！

位於成都大邑的安仁古鎮被稱為是「川西建築文化精品」，當中最受歡迎的打卡位當屬民國風情街，色彩斑斕的油紙傘懸掛在半空中，入夜時四周亮起燈光，頗具一番風味。

到成都旅行，想必要去劉氏莊園一趟。這個佔地逾7萬平方米（約75萬呎），建築面積達2萬平方米（約21萬呎），擁有超過500間房間的莊園，由近代四川大地主劉文彩及其兄弟修建而成，是中國近代重要史蹟及代表性建築之一。莊園帶中西合璧建築風格，藏品有2萬多件，鍾情古物的旅客，這裡一定有滿滿的驚喜呢！

鄰近成都安仁古鎮的劉氏莊園是中國目前保存得最完整的地主莊園。劉氏莊園的建築除了擁有中式豪門氣派特色外，還擁有西方城堡及教堂建築的特色，堪稱川西民俗傳統文化大觀園。（視覺中國／當代中國授權）

成都是中國歷史出名的古城，位於成都大邑縣安仁鎮的建川博物館，由民營企業家樊建川創建。博物館建築面積近10萬平方米（約107萬呎），擁有逾千萬件藏品，單是國家一級文物也超過300件。博物館分為抗戰、民俗、紅色年代及抗震救災四大系列分館，旅客可按主題欣賞展覽品，了解中國歷史及文化，相信會大開眼界。

6月29日，成都建川博物館的綜合陳列館正式對外開放，陳列館採用了中國傳統紅燈籠造型，寓意「天圓地方，外圓内方」的傳統文化元素。（視覺中國／當代中國授權）

據此前報道，7月1日零時起，成都東至香港西九龍跨境G字頭動車組列車將首次開行，蓉港高鐵列車乘務人員，新款制服也正式亮相：

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