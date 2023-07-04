瘋傳「大媽高鐵煮飯」影片　座底插座駁電飯煲　2細節令網民起疑

真當自己家？微博上近期流傳出一段很奇葩的影片，重慶一位大媽居然在搭高鐵時，利用座位底下的插座煮了一鍋飯，煮飯的過程全全被高鐵上其他乘客記錄下來。



對此，就有大陸網友紛紛留言開玩笑稱「今天煮飯，明天就敢涮火鍋」、「高鐵做飯那麼寫意嗎」。

2細節令網民不信是真的 點擊放大瀏覽涉事影片截圖：

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從影片中，可看見這位大媽在煮飯之前，曾把座位下方的高鐵插座作轉換，讓插座功率增加，避免走火的危險。另外，這名大媽接著跟鄰座大爺有說有笑，待電鍋煮好白米飯後，直接在高鐵車廂內開飯。

更傻眼的是，大媽竟從自己的包包掏出免洗碗筷，用鐵湯匙盛飯給一旁大爺，後面年長乘客也好奇張望，後方的年輕乘客拍下不可思議的一幕。

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影片曝光後，立即引起大陸網友的熱議，有網友說「大媽打扮看起來經濟條件還不錯，怎麼會帶電鍋上高鐵煮飯」，還有網友指出「高鐵座位下方的插座，都是給手機或電腦使用，拿來煮飯的行為非常危險」。

不過，也有網友看到影片後，表示「看不到電鍋的電線」、「應該是假的，煮好飯怎麼沒有冒熱煙」、「煮飯的可能性可能不大」。（編按：有關微博貼文現已被系統加上「此內容為不實消息，已處理。」字句。）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】