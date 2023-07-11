BVLGARI被批「台灣列為國家」即道歉　人民日報要求在外網發聲明

意大利高級珠寶品牌BVLGARI（寶格麗）周二（11日）被指在官方網站將「中國」與「台灣」並列，將台灣列為國家，引來不少大陸網民怒轟抵制。隨後，BVLGARI官方微博發布聲明道歉，又稱BVLGARI尊重中國主權和領土完整的立場，一如既往，堅定不移。



官媒《人民日報》在微博稱，「道歉別弄成專供中國大陸」，又在帖文配圖，該圖除了有BVLGARI的道歉聲明，還有Twitter、Facebook、YouTube、Instagram的圖示，並有「分享」字眼。



有網民指，寶格麗官網疑將台灣列為國家。（資料圖片）

BVLGARI在官方微博發布聲明稱，品牌在海外官網上因管理疏忽發生的店鋪地址標識誤注，今日發現後已立即糾正。對錯誤深表歉意！誠摯感謝網民監督，並正在聯動第三方國際服務商確保正確標示海外官網上的相關國家和地區。

隨後官媒《人民日報》在微博發表題為「道歉別弄成專供中國大陸」的文章稱，寶格麗道歉了，寥寥幾句，滿滿求生欲。所謂的「管理疏忽」、「標識誤注」，難以服眾。這個道歉是否「專供」中國大陸？如何從根子上整改？紅線不能碰，底線不能踩，原則問題不容打馬虎眼，中國一點都不能少！

《人民日報》在帖文配圖，該圖除了有BVLGARI的道歉聲明，還有Twitter、Facebook、YouTube、Instagram的圖示，並有「分享」字眼。（《人民日報》微博）

《人民日報》又在該帖文配圖，該圖除了有BVLGARI的道歉聲明，還有Twitter、Facebook、YouTube、Instagram的圖示，並有「分享」字眼。

據早前報道，有網民指，根據BVLGARI官方網站「所有店舖」頁面顯示，在亞洲市場頁面中，台灣地區與中國、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區並列顯示，日本、新加坡、印度等國家亦一同在列。網友指，該問題出現在BVLGARI台灣地區和寶格麗國際官方網站上。

報道指，經查詢，在這些頁面下，BVLGARI確實用中文或英文等不同語言，將台灣（Taiwan）與中國（China）、中國香港特別行政區（Hong Kong SAR China）和中國澳門特別行政區（Macao SAR China）並列顯示，但消費者點擊BVLGARI台灣地區等其他官網右下角的選擇配送區域後，頁面則清晰顯示：中國大陸、台灣地區、香港特區和澳門特區。

事件引發廣泛關注。不少大陸網民怒轟「堅決抵制，以後不會再買寶格麗了」、「寶格麗是在中國賺少了嗎？是甚麼給的你勇氣啊」、「敢說不是故意的？？」、「不想要中國市場了嗎」、「中國一點都不能少！」、「請代言人們都解約」、「寶格麗滾出中國」。由官媒新華社主辦的《參考消息》亦對此評論稱「中國一點不能少，這是常識，更是底線」。